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【政黨取經】民建聯赴珠海考察　冀港珠機場加強合作獲正面回應

政治 22:13 2023/08/16

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民建聯參觀珠海太空中心。（民建聯fb圖片）

民建聯多位立法會議員展開一連兩日的考察，他們今日先經港珠澳大橋抵達珠海，並與當地市領導會面，就促進兩地發展及合作事宜進行交流。

考察團首站到訪位於橫琴的「澳門新街坊項目」。項目是中央政府支持下，澳門政府與珠海市政府在內地建設的首個「澳門社區」，作為澳門居民融入大灣區內地發展的重要項目。民建聯主席李慧琼認為，項目有助解決澳門人居住問題，對香港解決房屋問題亦有所啟發，期待項目的落成。

考察團隨後到訪珠海的空港國際智慧物流園及珠海太空中心。民建聯副主席陳勇指，隨着智慧物流園的落成，港珠澳機場將會有更多的聯動，未來將進一步發展國際航空貨運業務，推動建設高端航空產業群。李慧琼則建議珠海太空館展品可巡迴到香港展出，讓更多香港市民能體驗國家科技發展成果。

考察團晚上與珠海市長黃志豪進行座談交流，李慧琼在會上提出希望提升港珠澳大橋流量，促進香港與珠海人流、物流交往，同時又希望增加香港機場與珠海機場的合作，獲得珠海方正面回應。

考察團明日將轉到中山繼續考察行程。

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記者：戴朗希

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