【教師流失】1成學校開學前夕未請齊教師　官校最多6科空缺或受宣誓及升遷影響

▲ 近年教師流失嚴重影響學校招聘，教育局解釋，本學年官校教師離職主因包括退休、健康或家庭理由、進修和轉職。（資料圖片）

距9月開學只有半個月，受到教師嚴重流失影響，本報統計發現，過去1周仍有約1成中小學、涉約120間中小學校仍在急聘教學人手，當中逾50校招聘全職教師，有官校更同時招聘6科教師，有官校教師估計與官校宣誓要求及升遷慢有關。

有津校反映今年招聘仍難，有教師簽約後寧賠錢另謀高就。津貼中學議會指今年仍有教師移民及音樂椅效應，形容學界請人面對挑戰。

本報翻查其中1個招聘網站過往1周刊登的教育招聘，及教育局網頁上周五（11日）刊登的官校「非公務員教學職位空缺」，發現約120間中小學仍急於招聘新學年教職員，佔整體學校約1成。

按學校聘請全職教師人數計算，官校出現較大招聘困難，北角官立小學（雲景道）共聘6科合約教師，涉中、英、數、普通話、音樂及體育；伊利沙伯中學亦招聘5科臨時學位教師，涉及高中公民科及初中生社科等；英皇書院亦招聘3科臨時學位教師；上述職位合約期全部為整個學年。

業界料升遷慢須宣誓 礙請人

另有津校一次招聘3科常額教師；若連同助理教師及代課教師等，有至少2間直資學校一次過招聘5個教學職位。教席空缺以英文科最多，其次為中文科，9月全面取代通識科的公民科，亦有數間學校仍在招聘。

有不願具名的官校教師向本報稱，官校教師招聘一般於7月底完成「埋班」，但由於今年繼續有官校教師移民及提早退休等，至8月初仍有不少未請齊教師，甚至比去年更遲完成招聘，普遍學校準備下周開會準備新學年。對於官校招聘困難估計教師要宣誓，以及升遷較慢等有關。

簽約後反悔 寧賠錢跳槽升職

另1名九龍區津校副校長形容去年及今年均現斷崖式人才流失，今年請人甚至比去年更難，至8月初才請足教職員，今年仍有不少教師簽約後反悔，寧願賠錢轉到其他學校晉升，「有教師只有數年經驗更可獲聘任科主任。」他提及，就連學校工友也要「加薪幾次」留人，坦言學校最初誤判人才流失情況，加薪幅度較保守。

津校聖公會奉基千禧小學校長莫培超則透露，學校目前尚欠2名助理教師及1名工友，原有1名助理教師簽約後離職；他指教師向來不停流轉，最難聘專科專教的英文及體育科教師。津中議會主席李伊瑩指，距開學僅2周仍有數十校聘請全職教師，反映招聘人手仍有挑戰。

教局：密切留意 適時採措施

教育局回應指，密切留意公營學校教師人手情況，適時採取適當措施，確保整體教育質素及學校運作暢順，又指個別津校可制定應急安排處理短期人手不足問題，另解釋本學年官校教師離職主因包括退休、健康或家庭理由、進修和轉職。

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記者：馮琪雅、梁凱婷