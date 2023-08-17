【教師流失】1成中學教師未達師訓資歷創近年新高　課室管理較遜色

▲ 教育局數據顯示，未曾受訓練中學教師比率，高達9.9%，涉及2929人。（資料圖片）

教師移民離職潮下，教師人手不足，愈來愈多學校只好聘請未獲師資培訓資歷人士。本報根據教育局數據統計，全港中小學未曾接受基礎師訓教師比率達近年新高，本學年接近8%，未達師訓資歷中學教師比率更高達1成，有中學教師指此類教師往往在課室管理方面表現較遜色。

據教育局昨（16日）向本報提供數據，未曾受訓練中小學教師比率，由2017/18學年3.29%，連續5年上升，上學年已升至5.64%，本學年再急升2.29個百分點至7.93%，涉約4,519人，其中中學比率高達9.9%，小學則是5.8%，分別涉及2,929人及1,590人。

管理較遜色 不懂應對「曳學生」

學校可申請「僱用非檢定教員許可證」，以「准用教員」身份聘請這批教師，局方指，去年發出3,436張許可證，按年升41張，但數目不代表獲批及在職准用教員人數。

有中學教師表示，以往學校也會破格聘請少量未完成師訓教師，但近年教師流失，「現在請10個人，大概有2個都無教育文憑」，這類大學畢業生任教電腦及旅款等科目較有優勢，因掌握知識最新，惟一般不懂如何應對「曳學生」。

教育局表示，有見近兩年新入職而未接受師資培訓教師數目較預期增加，已向港大、中大及教大增撥資源，於未來兩個學年增加指定科目學位教師教育文憑課程（PGDE）兼讀制學額。

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記者：馮琪雅