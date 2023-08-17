全亞洲最大型「香港貓迷博覽會2023」即將開鑼　文創精品市集+平安貓包山打卡+藝術展覽 

▲ 亞洲最大規模的「香港貓迷博覽會2023」，不單提供多元化節目和活動，更成為貓迷和業界的交流平台。

貓奴喜訊！亞洲最大型貓主題博覽「香港貓迷博覽會2023」將會於8月25至27日在香港會議展覽中心展覽廳3BC舉行。今次主辦單位搜羅了各式各樣以貓為主題的文創產品、生活用品、潮流玩具和藝術品等，又請來「天下貓貓貓一樣貓」主持講座、藝術展覽，以及巨型平安貓包山主題打卡位。這個重要日子，當然要和重要的「喵」一過！



貓迷文創市集——搜羅獨一無二手工精品



一連3日的「香港貓迷博覽會2023」是繼2012年後最具規模、最具權威性的CFA國際貓展。今次博覽不單為愛貓人士和業界人士提供一個大型交流平台，主辦單位「展覽集團」還特別在博覽會內設置了不同的貓主題展區，其中「貓迷文創市集」就雲集了多個以貓為主題的精品和手工精製品牌，本地著名插畫師及漫畫家「文地貓」亦會參展，粉絲們記得把握機會選購心水精品。

▲ 「貓迷文創市集」有各式各樣以貓為主題的手作精品、潮流用品和生活用品等，款式花多眼亂，貓迷們「行過路過不可錯過」！

藝術展覽—— 欣賞10米長《百貓圖》



逛完市集，記得到藝術展區欣賞各個藝術家的展品。藝術展區分為兩部分，分別是「貓藝廊」和「貓迷潮藝館」。其中「貓藝廊」將會展出國畫大師李玉凱親筆繪製的貓卷軸國畫《百貓圖》，全長10米的畫畫滿不同形態的貓咪。除可欣賞到大師畫作外，還可以即場選購心儀的藝術作品兼做善事，因為主辦單位會將收入的10%捐給愛護動物機構，為其他有需要的喵星人出一分力。而另一邊的「貓迷潮藝館」則匯聚了各地以貓咪為造型的現代藝術品和玩具，貓迷還可以跟藝術家作近距離互動。



巨型平安貓包山——必到打卡靚位



展覽另一亮點，莫過於由3,000個貓包砌成超過5米高的平安貓包山，貓迷除可在這個巨型貓包山主題打卡位影相自拍外，還有機會把得意的平安貓包「打包」回家！只要使用指定的信用卡簽帳消費滿$250，即可獲得一次抽獎機會，中獎的幸運兒可到大會指定的CSL門市領取獎品，又或者留下個人資料，使用到付寄送服務。



貓迷講座——與貓界名人分享人貓故事



今次講座特別邀請了「天下貓貓一樣貓」之持講座，並邀得貓界名人和一眾貓奴分享他們與貓咪的生活故事，歡迎奴才和主子一同出席。

除以上的精彩節目外，展覽集團還特別籌備了一個名為「舞動貓貓愛心挑戰（Meow Dance Challenge）」的慈善活動，希望透過活動傳遞幸福及愛護貓的信息，喚起更多人關注香港的流浪動物問題，一同支持流浪貓救助和保護組織，共同創造一個更友善、關懷的寵物社會。

▲ 主辦單位展覽集團特別加入互動元素，希望為愛貓人士和業界打造一個大型的交流平台。

香港貓迷博覽會2023

日期：2023年8月25至27日（星期五至日）

時間：8月25至26日（星期五至六）︰中午12時至下午9時

8月27日（星期日）︰中午12時至下午8時

地點：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心（展覽廳3 BC）

網址：https://www.exhibitiongroup.com.hk/

FB：「香港貓迷博覽會 Hong Kong Cat Expo」

備註：博覽會只接受貓隻進場，不可攜帶其他動物，所有入場貓隻必須持有針咭並以貓繩牽引，或放置於寵物專用的籠/袋/車中並繫上牽引繩，每位入場人士只可攜帶一隻寵物。



(特約)