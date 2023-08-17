【機票優惠】國泰10萬優惠機位今午2時開搶　34個航點包括東京倫敦

▲ 國泰航空推出限定機票優惠，提供逾10萬個經濟客艙優惠機位。（資料圖片）

國泰航空推出限定機票優惠，提供逾10萬個經濟客艙優惠機位。旅遊日期適用於明年1月至6月，優惠覆蓋34個航點。售票日期由今日（17日）下午2時起至8月30日下午11時59分止。購票即看：【下一頁】

優惠機位出發日期為明年1月1日至6月30日，設有不適用日期。優惠機票數量有限，售完即止。熱門目的地如東京只需港幣2,980元起，前往倫敦更低至港幣5,538元起。

優惠航點：

短線：曼谷 (BKK)、重慶 (CKG) 、福岡 (FUK)、海口 (HAK)、杭州 (HGH)、首爾(ICN) 、高雄 (KHH)、吉隆坡 (KUL)、東京(成田) (NRT)、名古屋(NGO)、北京 (PEK)、上海 (浦東) (PVG) 、新加坡 (SIN)、青島 (TAO)、成都 (TFU)、台北 (TPE) 、西安 (XIY) 及廈門 (XMN)

長線：阿姆斯特丹 (AMS)、班加羅爾 (BLR)、布里斯本 (BNE)、孟買 (BOM)、巴黎 (CDG)、德里 (DEL)、杜拜 (DXB)、法蘭克福(FRA)、約翰內斯堡(約翰尼斯堡) (JNB) 、倫敦 (LHR)、墨爾本 (MEL)、芝加哥 (ORD)、珀斯(伯斯) (PER)、三藩市(舊金山) (SFO)、悉尼(雪梨) (SYD) 及特拉維夫 (TLV)

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記者：黃穎津