【生兒育女】嘲大哥人工低連生3孩　細佬月入5萬不敢生反遭網民狠批

▲ 細佬嘲大哥人工低連生3孩，他月入5萬卻不敢生。

生孩子與否是個人決定，夫妻及家庭考慮各有不同。近日台灣一名男網民在網上討論區，嘲諷大哥人工低卻連生3孩，而他與太太月入5萬元，夫妻都不敢生，怕不能給孩子最好的。網民批評他不尊重家人，沒有道德，還是不生比較好。

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嘲兄嫂竟敢生3個

該名男網民於網上討論區「匿名公社」，以「低薪還敢一直生小孩誰給的勇氣？」為題發帖，直言「受不了低薪家庭還一直狂生小孩的」。他的矛頭直指自己的大哥大嫂，透露他們月賺合共不到10萬台幣（約2.5萬港元），前年才生下第二胎，近日再在社交群組貼出驗孕棒，表示要迎接第三胎了。

雖然長輩收到兄嫂的好消息很開心，但他與太太卻不認同。他在科技廠工作，太太任職專櫃銷售員，二人月薪共20萬台幣（約5萬港元）。他寫道︰

我們都不敢生小孩了，他居然連生三個還不怕。

他指兄嫂與父母同住，大嫂不時跟他太太說羨慕他們自己住，表示有機會也想搬出去。他又嘲笑對方，「我聽完差點笑死，兩夫妻領那點破薪水，還生一堆小孩。想搬出去？我看下輩子都還沒機會。」其實兄嫂生小孩不關他的事，他只是不高興父母因此狂催他們生仔，卻認為「沒有把握能給他們最好的生活，還生個屁？」。

網民︰你還是不要生

網民批評他嘲笑自己的親兄嫂非常不該，表示「管好自己就好，人家生三個也沒跟你要錢」、「別太瞧不起別人，你自己也沒多好」、「看這種發言就知道你不適合生小孩」、「什麼是最好的生活？價值觀、道德、品行比較重要」、 「人家不偷不搶被你以破薪水形容，你還是別生的好」。

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責任編輯︰王明芳