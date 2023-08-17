  • 31°C
香港時間 : 2023817日 (週四) 11:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生兒育女】嘲大哥人工低連生3孩　細佬月入5萬不敢生反遭網民狠批

育兒經 10:28 2023/08/17

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

細佬嘲大哥人工低連生3孩，他月入5萬卻不敢生。

生孩子與否是個人決定，夫妻及家庭考慮各有不同。近日台灣一名男網民在網上討論區，嘲諷大哥人工低卻連生3孩，而他與太太月入5萬元，夫妻都不敢生，怕不能給孩子最好的。網民批評他不尊重家人，沒有道德，還是不生比較好。

最新影片︰

童學園
【童學園】20分鐘速整開學午餐飯盒　陳倩揚聯乘營養師教煮2款百搭食譜

嘲兄嫂竟敢生3個

該名男網民於網上討論區「匿名公社」，以「低薪還敢一直生小孩誰給的勇氣？」為題發帖，直言「受不了低薪家庭還一直狂生小孩的」。他的矛頭直指自己的大哥大嫂，透露他們月賺合共不到10萬台幣（約2.5萬港元），前年才生下第二胎，近日再在社交群組貼出驗孕棒，表示要迎接第三胎了。

雖然長輩收到兄嫂的好消息很開心，但他與太太卻不認同。他在科技廠工作，太太任職專櫃銷售員，二人月薪共20萬台幣（約5萬港元）。他寫道︰

我們都不敢生小孩了，他居然連生三個還不怕。

他指兄嫂與父母同住，大嫂不時跟他太太說羨慕他們自己住，表示有機會也想搬出去。他又嘲笑對方，「我聽完差點笑死，兩夫妻領那點破薪水，還生一堆小孩。想搬出去？我看下輩子都還沒機會。」其實兄嫂生小孩不關他的事，他只是不高興父母因此狂催他們生仔，卻認為「沒有把握能給他們最好的生活，還生個屁？」。

網民︰你還是不要生

網民批評他嘲笑自己的親兄嫂非常不該，表示「管好自己就好，人家生三個也沒跟你要錢」、「別太瞧不起別人，你自己也沒多好」、「看這種發言就知道你不適合生小孩」、「什麼是最好的生活？價值觀、道德、品行比較重要」、 「人家不偷不搶被你以破薪水形容，你還是別生的好」。

點擊睇更多網民留言︰

點擊圖片放大
+5
+4

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【夫妻關係】婚後不設防港女疑懷孕　丈夫心寒回應︰不如唔好要
15:10 2023/08/16
【夫妻關係】婚後不設防港女疑懷孕　丈夫心寒回應︰不如唔好要
【借精生仔】日男治白血病引發「無精症」　妻子不離不棄靠老爺捐精圓夢生2子
15:50 2023/08/14
【借精生仔】日男治白血病引發「無精症」　妻子不離不棄靠老爺捐精圓夢生2子
【母親抉擇】年輕未婚女不理父反對堅決成單親媽　十年後感恩資優兒懂事生性
12:47 2023/08/11
【母親抉擇】年輕未婚女不理父反對堅決成單親媽　十年後感恩資優兒懂事生性

你可能感興趣

【夫妻關係】婚後不設防港女疑懷孕　丈夫心寒回應︰不如唔好要
15:10 2023/08/16
【夫妻關係】婚後不設防港女疑懷孕　丈夫心寒回應︰不如唔好要
【借精生仔】日男治白血病引發「無精症」　妻子不離不棄靠老爺捐精圓夢生2子
15:50 2023/08/14
【借精生仔】日男治白血病引發「無精症」　妻子不離不棄靠老爺捐精圓夢生2子
【母親抉擇】年輕未婚女不理父反對堅決成單親媽　十年後感恩資優兒懂事生性
12:47 2023/08/11
【母親抉擇】年輕未婚女不理父反對堅決成單親媽　十年後感恩資優兒懂事生性
懷孕 生育 家庭關係 新手爸媽 網絡熱話

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」