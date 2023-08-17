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【東張西望】劏房戶苦候公屋9年終獲派順利邨　豈料原來是凶宅【有片】

娛樂 10:15 2023/08/17

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「得公屋，得天下」不少人都想上樓，可是獲派公屋，但是凶宅，你還住不住？TVB《東張西望》在昨晚（8月16日）報道「黃女士」報料，指其一家三口輪候公屋長達9年，最近獲房署通知分配順利邨單位，卻忽略睇通知信內提及「上述單位的特殊情況」。

黃女士稱，因為自己唔識字，所以收到通知信時後，只能拜託鄰居幫忙睇內容。因為黃女士一家三口住在100呎的劏房，故此獲派公屋感十分開心，即昤時去睇樓。

可是當到達單位後，感到屋邨很殘舊惟單位卻較新淨，因此擔心是「凶宅」，故她已數次向有關職員詢問這是否「凶宅」，對方回覆不是，於是她同意簽約及繳付按金。可是到簽約時，黃女士再向房署職員詢問是否「凶宅」，同樣獲回答不是，結果最終黃女士簽約。

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被派住「凶宅」感不滿

但黃女士表示回家後就收到房署職員來電指單位是「凶宅」，於是她即拒絕接受單位，職員要求黃女士交還鎖匙及收據再處理，但她聲言有關人士回收有關物件後卻沒再跟進。

黃女士事後向房屋署再了解，獲覆已編配及出租的單位要向屋邨查詢，最終給黃女士兩個方案，就是保留「凶宅」或者重新輪候。

信上列明「特殊情況」

黃女士在《東張西望》主持梁菁琳陪同下再向房署職員查詢，有關人士指如通知信已寫明是「凶宅」就是，否則沒寫明就不是「凶宅」。

在《東張西望》中所見，黃女士的通知信上清楚列明「請參閱附頁以便了解上述單位的特殊情況」，附頁亦提到在「單位曾發生自殺／意外死亡事件，該事件約於2022年9月發生」。

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至於黃女士也承認沒細心睇信是自己有錯，不過對職員沒講清楚是「凶宅」，她就認為有問題。

而房署回覆節目查詢指編配公屋單位是由電腦隨機方式，按申請者的家庭人數、公屋選區及單位編配標準，並配合輪候到達編配階段時的資源編配。

撰文 : TOPick柴犬出動

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