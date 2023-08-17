【跨境上班】香港護士每日跨境上班1個月　大讚住深圳2大好處引網民羡慕

▲ 香港護士每日跨境上班1個月，大讚住深圳2大好處引網民羡慕。

不少港人自通關後都頻密地北上吃喝玩樂，但每日跨境上班的體驗又如何？一名港女護士因不滿本港住屋租金貴及空間狹窄而選擇在深圳居住，日前分享跨境上班1個月體驗，引起網民熱烈討論。

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事主在社交平台小紅書上表示，自己在近深圳北約10分鐘車程地點有住房，原本擔心每日跨境上班有困難，但至1個月後已習以為常。首先在很多人擔心的交通問題上，她指出自己每日的交通時間「來回加起來不到三個小時」。去程方面，她每日早上8點出門，約10分鐘到高鐵站，檢票過關時間約8分鐘。高鐵在8點33分準時開車，到達西九龍時間約8點50分，出站後半小時内可到公司。回程方面，她表示自己每日晚上6點半準時下班，8點前可以回到深圳住宿。至於車費方面，事主表示來回需要￥150。

大讚跨境上班2大好處

總括事主分享，她認為跨境上班的一大好處是可省租屋錢。雖有網民質疑事主跨境上班太奔波且車費不划算，但事主則回應稱非常值得：

住香港每個月都要1萬多房租，而且才20多平。去了深圳才知道這麼爽的租房自由！省了7-8千的房租錢，換來更大更自由生活素質！

另外，事主還坦言因高鐵準時開車，所以基本上每日交通順暢，形容「高鐵像地鐵一樣，只是多了過關和掃黑碼程序」。不過，事主也提醒每逢星期五六日晚上，人流會很多，建議要「預好時間過關」。

網民感好奇羡慕

事主的分享引起不少網民討論，有人建議事主不如直接在深圳上班，但事主表示「深圳沒有這麼好的工作待遇，賺錢最重要」。也有和事主一樣跨境上班的網民表示自己來回福田口岸和中環，一趟僅需1小時。更有香港網民表示，自己僅是在香港跨區上班，花的時間也已比事主跨境更久，大感羡慕。

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責任編輯：羅嘉欣