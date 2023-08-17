YOHO MALL 8月加推「萌寵優惠祭」獨家呈獻全港首個商場寵物專屬企劃「愛寵聯萌」

YOHO MALL近8,000平方呎的寵物公園DOT PARK全面開放後，為各類大小寵物打造出牠們專屬的夢幻據點。作為最全面的寵物友善商場，YOHO MALL不但硬件升級亦強化軟件配套和商戶組合，全方位照顧萌寵和主人所需；適逢新界首間日式寵物超级市埸Petkoikoi Konbini正式進駐YOHO MALL，將連同場內多個餐飲品牌及商戶提供期間限定的萌寵專屬優惠，更推出「愛寵聯萌」企劃以及萌寵中秋晚會等活動讓主人寵物都可以盡情吃喝玩樂！

各位主人帶同萌寵前來YOHO MALL購物或到戶外DOT PARK放電的同時，更可為慈善出力，協助拯救一班無家可歸的動物YOHO MALL將聯乘本地非牟利組織「香港拯救貓狗協會」及場內商戶宣揚愛護動物的精神即日起至12月31日期間，顧客於YOHO MALL指定寵物相關商戶消費，YOHO MALL將捐出部分收益贈予香港拯救貓狗協會作慈善用途。



逾2,100平方呎寵物專屬超市正式進駐商戶聯手打造萌寵優惠祭

新界首間日式寵物超级市埸Petkoikoi Konbini面積逾2,100平方呎沿用日本寵物店的概念，過千款日本直送的產品任君選擇，包括寵物蛋糕、鹿兒島牛初乳及羊奶等讓主人和寵物一起購物，買到心頭好！寵物都需要養生保健！Petkoikoi Konbini亦主打一系列「藥膳狗糧」和保健產品，針對不同內臟和功效加入特別藥材，健康又好味！整個超级市埸為不同類型的寵物帶來不同產品，即使年邁或初生萌寵均可找到專屬收獲，店內亦有寵物專用的除菌用品、沐浴產品和潔齒產品等，應有盡有！

Petkoikoi Konbini為慶祝其新界首間分店開幕特設連串獨家驚喜優惠予YOHO MALL各位萌寵顧客包括開張期內所有日本直送急凍食品九折發售以及消費滿HK$300可獲贈羊奶粉一包。

捐贈來自寵物相關的商戶及食肆部分收入

除了加強場內寵物友善配套之外，YOHO MALL希望為無家可歸的小動物出一分力，共建人寵共融的社區，讓各位主人帶同心愛的萌寵到YOHO MALL享受歡樂消閒時光的同時亦可為慈善出一分力！今個暑假YOHO MALL聯同多間商戶及食肆亦為萌寵帶來「慈善萌寵優惠祭」提供激賞優惠包括Brotzeit German Bier Bar & Restaurant、Chilli Lime、One & a half、十十、Tera Pancake等食肆提供優惠或寵物小食予攜同寵物的顧客；LIFETASTIC寵物件裝蛋糕買3件享7折優惠及Pet Line指定商品折扣優惠等等。

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而於即日起至12月31日期間，顧客凡於參與「慈善萌寵優惠祭」之指定寵物相關商戶消費，YOHO MALL將扣除活動成本及開支，捐出部分收入贈予香港拯救貓狗協會，以支持協會為流浪貓狗提供糧食、醫療、絕育及領養等服務，為流浪或被遺棄的小動物找一個永遠的家。

寵物專屬企劃「愛寵聯萌」更多萌寵活動優惠等緊你

貓奴狗奴最愛坐埋一起傾「奴才經」，YOHO MALL當然貼心地為一眾奴才們設計「愛寵聯萌」企劃，結集志同道合的主人相聚交流企劃將致力為萌友帶來獨家優惠、驚喜小禮品、額外獎賞和一連串以寵物為主題的活動體驗，為萌寵帶來吃喝玩樂新天地！

打頭陣則有「萌寵打手印工作坊」於8月15日起，The Point會員憑5,000積分即可換領預留證並於8月27日或之前到YOHO MALL即日以電子消費滿HK$500即可換領萌寵工作坊入場證並自動成為「愛寵聯萌」萌友。貴為首批「愛寵聯萌」萌友當然尊貴，工作坊當日，參加者將為其寵物製作一式兩套陶瓷模手印仔，其中一套將會於「DOTPARK小腳印大道」上佔一席位，讓當天參加者愛寵的成長足印留在YOHO MALL寵物版星光大道之中，機會千載難逢！而另一套則由參加者留為紀念，記錄愛寵成長一刻。錯過了「萌寵打手印工作坊」的愛寵之人，「愛寵聯萌」將於十月份再度招募萌友，屆時只須經The Point獎賞平台憑積分則可換領萌寵小禮包入會。

除此之外，今個中秋節YOHO MALL將與香港拯救貓狗協會於地下露天廣場聯合舉辦「中秋寵物市集」以及中秋晚會，屆時大家不但可一同見證「DOTPARK小腳印大道」的誕生，更有猜燈迷、寵物互動工作坊及小遊戲等，集「食、玩、打卡」，讓一眾主子帶同愛寵邊玩邊賞月，歡渡節日各位愛寵之人，萬勿錯過！



(特約)