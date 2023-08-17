【性侵少女】涉誘16歲少女玩貓後性侵　保險從業員強姦罪成囚8年

▲ 高等法院。（資料圖片）

16歲少女透過匿名交友程式Heymandi認識41歲保險從業員，應約到對方住所與貓兒耍樂期間，疑遭對方強姦，涉案男早前經審訊後被裁定強姦罪成，今（17日）於高等法院被判監8年。暫委法官判刑時指，被告預先計劃行事，以玩貓和給予零用錢引誘事主，事主事後患創傷後遺症，加劇本案嚴重性。



被告陳子進（現年42歲），任職保險從業員，被控1項強姦罪，控罪指他於2022年1月7日，在天水圍民德路一村屋內強姦X。

暫委法官判刑時指，據創傷報告顯示，事主事發前已患抑鬱症，須接受心理輔導。事發後事主患創傷後遺症，並一度輟學，直至完成作供後情況方有好轉，目前仍須接受心理輔導。

暫委法官指本案具多項加刑因素，被告預先計劃事件，以玩貓及給予零用錢引誘X。事主年僅16歲，案發時被告比事主年長25年，被告作為成年人理應知道事主為無知的年青人。創傷報告顯示，事主事後患創傷後遺症，須接受心理輔導。暫委法官以5年為判刑起點，就以上加刑因素加刑3年，判監8年。



控方早前開案詞指，事主X於案發時16歲4個月，X透過匿名交友程式Heymandi認識被告，被告邀請X到其住所與貓兒玩樂，並提出會給予對方1,000元零用錢。



根據X指出，案發於晚上到達被告的住所，被告著她與貓兒玩樂，其後被告要求X坐在床上及撫摸她，X推開被告不果，被告其後使用避孕套與X性交。X於同日透過Instagram 帳戶向老師及他人披露事件，問及強姦的定義，並於兩天後報警。被告被捕後於警誡下稱「我無強姦人」，並於X同意下與其發生性行為。

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記者：林育慧