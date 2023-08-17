【KO社恐】社交恐懼症鼻用噴劑第三期臨床試驗成功　或將有新藥問世

▲ 社交恐懼症鼻用噴劑第三期臨床試驗成功，或將有新藥問世。

在公眾場合莫名感到焦慮和緊張，可能是患上「社交恐懼症」。日前，中國國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE），於今年年初針對美國VistaGen Therapeutics公司開發的Fasedieno（PH94B）鼻用噴劑進行臨床試驗，並取得積極數據。

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據《BioSpace》報道，全球有1.88億人患有社交恐懼症，其中美國超2,500萬人，中國至少有1,130萬人。Vistagen Therapeutics公司於2019年開發舒緩「社交恐懼症」Fasedieno（PH94B）鼻用噴劑，2020年6月更與上海AffaMed Therapeutics公司簽署合作協議，准許在中國、韓國、東南亞諸國境內進行臨床試驗。此前，該藥已於上述以外的他國進入第3期臨床試驗。

PH94B鼻用噴劑是一款GABAA受體調節劑，以微克劑量鼻內給藥，具有無味、起效快（15分鐘內）及安全性好等特點。與目前的抗焦慮藥物相比，PH94B透過激活鼻腔化學感應神經元，觸發大腦中抑制恐懼和焦慮的神經迴路，不需全身性吸收和分布就可以快速起效，而且在治療產後焦慮、創傷後應激障礙、術前焦慮、恐慌症和其他相關的疾病方面也具有潛力。

目前，PH94B鼻用噴劑第三期臨床試驗研究已達完成階段，受試者服藥之後症狀明顯改善，具有良好的安全性。AffaMed Therapeutics首席執行官趙大堯博士表示，

我們非常高興看到PALISADE-2試驗的結果，證明Fasedienol在治療社交焦慮障礙方面的潛力。我們期待在與Vistagen合作之下，提供中國，韓國和東南亞日益增長的社交焦慮障礙患者新的治療選擇。

同時，Vistagen Therapeutics首席執行官Shawn Singh指出，「正如本次3期試驗所證明的那樣，Fasedienol處於該類藥物的領先地位，具有很大的潛力幫助20多年以來，為首個針對社交焦慮障礙患者的全新藥物奠定基礎。」

不過，專家尚對第二、第三期的研究數據進一步分析中，計劃在未來相關的科學會議展示成果，PH94B鼻用噴劑的確切上市時間仍有待公布。

何謂社交恐懼症？

據醫管局資料顯示，社交恐懼症患者難有正常社交活動，嚴重影響生活、工作或學業。社交恐懼症屬於焦慮症的一種，病人會明顯並持續地對一種或多種社交情境感到焦慮或恐懼，並且對自己、他人及社交方面都抱有負面思想。

患者會經常感到被人監察，擔心及在意緊張症狀會被人發現，令別人對自己的印象大打折扣，甚至被嘲笑或譏諷。他們會覺得所有人對週遭的人都要求極高，而且會以社交表現評定個人好壞。而過往也有不少名人明星如袁潔瑩、陳淑蘭、黎耀祥、狄龍都患過社交恐懼症，一度對生活造成影響。

精神科專科醫生何浩賢曾受訪表示，部分患者致病成因是遺傳，也有些人是性格怕羞、天生較內向，或是在成長過程中曾被人恥笑。

患者會有焦慮感覺，心跳加速、心悸流汗都是部分身體症狀，點撃睇9大徵狀：

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責任編輯：羅嘉欣