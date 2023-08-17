【機票優惠】港航再送逾1,000張機票　8.26、27早上9時銅鑼灣派籌【附詳情】

▲ 港航再送逾1,000張機票，8月26至27日早上9時在銅鑼灣商場派籌。（資料圖片）

再有航空公司送免費機票！香港航空將於8月26日至27日，在銅鑼灣FashionWalk舉辦「航點新推．機票大放送」活動，送出由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」贊助的逾1,000張香港航空免費經濟艙機票給全港市民。機票包20kg寄艙行李，不包括燃油附加費及其他稅項。

有興趣參與的市民可預先於香港航空網站或手機APP免費註冊成為金鵬俱樂部（FWC）會員，並於26日及27日早上親身前往FashionWalk地下中庭排隊領取號碼籌。公司將於9時派發號碼籌，先到先得，派完即止。

獲得號碼籌後可於當日指定時間內在現場參與巨型夾公仔機遊戲並登記領取機票換領信。由於每個航點所派發的機票數量不同，香港航空將於8月23日在官方Facebook公布相關航點的派發時間表，方便市民選擇時段到場參與。此外，得獎者將另獲機票優惠碼，供同行乘客購買任何航點機票享現金折扣優惠。

獲獎機票的同行者使用提供的折扣碼，可享購買每張任何航點經濟艙票滿港幣1,000減150。另於活動現場訂閱香港航空電子通訊亦可獲折扣碼，可用購買經濟艙票價滿港幣1,000享100折扣；購買商務艙票價滿港幣3,000享300折扣。該折扣碼於9月1日至9月15日有效，並適用於最多5張機票，優惠需受有關條款及細則約束。

有關活動將送出多個旅遊熱點的免費機票，除了今年新開的四大航點北京（大興）、福岡、布吉及名古屋外，還包括峇里、曼谷、台北、首爾、冲繩、東京、大阪、北海道、北京（首都）、重慶、海口、三亞、上海（虹橋）及上海（浦東）。

為了答謝恆隆地產對活動場地的贊助，香港航空將額外送出20套免費機票予hello恒隆商場獎賞計劃會員，包括兩套單人來回北海道商務艙，以及18套單人來回東京、大阪、福岡、 名古屋、沖繩、首爾、曼谷、布吉、台北經濟艙機票。詳情請留意 hello 恒隆商場獎賞計劃的最新公告。所送出的免費機票由香港航空贊助，獨立於 「飛遇世界鉅賞」項目的免費機票。機票不包括燃油附加費及其他稅項。

「航點新推．機票大放送」活動時間表：

8月26日（星期六） 11:00 - 21:00 公眾活動場次 14:00 - 14:30 泰國政府旅遊局（香港辦事處）傳統舞蹈表演和旅遊資訊分享 8月27日（星期日） 11:00 - 21:00 公眾活動場次 14:00 - 14:30 名古屋中部國際機場忍者表演和旅遊資訊分享

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責任編輯：陳麗娜