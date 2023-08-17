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【金手指】梁朝偉劉德華20年後再合作　金磚壘砌黃金帝國：香港做生意挺好玩！

娛樂 12:03 2023/08/17

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

由莊文強導演、編劇，黃斌監製，梁朝偉、劉德華、蔡卓妍領銜主演，任達華、方中信、周家怡、太保、陳家樂、姜皓文、白只主演的電影《金手指》在今日（8月17日）發布定檔海報和預告，宣佈12月30日在內地、香港、澳門、台灣，以及新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、英國、美國、加拿大等地全球同步上映！

《金手指》定檔海報中，梁朝偉、劉德華合體亮相。角色塑造性格鮮明，梁朝偉飾演的程一言以睥睨眾生之姿坐擁錢財之上，劉德華飾演的劉啟源則莊重堅定，試圖於金錢迷局之中俯瞰真相。

【港產片】英皇電影耗資15億元撐本地製作　梁朝偉+劉德華《金手指》劇照首曝光

《金手指》海報

建立黃金帝國

而預告則以「100」入局，引出了一段「用100元賺100億」的不可能人生，一場橫跨15年的雙雄博弈也拉開了序幕。
 
「其實在香港做生意真的挺好玩的！」在今日發布的定檔預告中，開場程一言（梁朝偉飾）的一句話就已讓人感受到了勃勃野心，當他望向車窗外時，一棟堂皇聳立的大廈，在其眼中仿佛是金磚壘砌而成的黃金帝國。

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偉仔華仔對坐而視

而鏡頭一轉，劉啟源（劉德華 飾）帶著大隊人馬來勢洶洶，並質問程一言：「錢從哪兒來的？」程一言笑容玩味十足，一段「用100元賺100億」的暴富傳奇就此展開，梁朝偉一改招牌低調沉鬱的演繹手法，全情投入程一言的「狂妄國度」，勢必再創新經典。

預告最後，梁朝偉與劉德華對坐而視，在變幻的光影中，二人的神情和關係也愈發撲朔迷離，對於梁朝偉、劉德華於《無間道III：終極無間》後20年的再次世紀合體，不少網友感嘆道：「這是華語電影史經典陣容的絕版復刻！」

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在同步曝光的定檔海報中，程一言和劉啟源身處布滿鈔票花紋的虛擬空間之中。

程一言神情狂妄不羈，彷彿坐擁游戲主權；劉啟源表情嚴肅，被隔絕於參差錯落的金錢壁壘之後，手指證件低頭俯視著近在眼前卻難以接近的程一言，似乎在試圖向他證明自己的遊戲立場。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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