【救命手錶】32歲男子撞貨車重創　Apple Watch自動撥打999成功救命

▲ 32歲男子撞貨車重創，Apple Watch自動撥打999成功救命。

Apple Watch又再成功救人！英國一名32歲男子於今年6月駕駛一輛私家車時，與另一輛重型貨車相撞，他不但受到重創，亦受困於車廂內。而在這緊急關頭，當時他手上的Apple Watch因感到其脈搏血壓均異常，於是立即自動撥打求救電話並告知意外地點，又傳送文字訊息給男子妻子，令他最終幸運獲救。

最新影片:

根據《太陽報》報道，現年32歲的兩孩之父Daniel Reid於事發當日駕駛一輛私家車，期間於路上和一輛44噸重型貨車相撞，由於創傷巨大，加上全身多處骨折，他當時完全受困車內動彈不得，若未能及時送院，恐怕有掉命可能。

慶幸地，由於Apple Watch可偵測到戴錶者的心律，當意外發生時，亦因偵測到Daniel心律和血壓都不正常，於是馬上撥打999求救專線，並發放語音求救訊息，告知人員Daniel所在位置，接著又傳短訊給Daniel的緊急聯絡人，即他30歲的妻子Cara。

Daniel其後被消防員從車內救出，並以直昇機送往醫院，由於身上多處地方骨折，且肺部被刺穿，他一度昏迷長達5星期，至7月才清醒。他最近亦被歸還救他一命的手錶，他十分感恩表示，

如果無戴呢隻手錶，我相信結局可能會非常不同。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣