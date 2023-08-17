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【TVB小花】江嘉敏被爆戀阮嘉敏「舊愛」　前東張女神澄清與富貴醫生關係

娛樂 12:04 2023/08/17

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

阮嘉敏澄清跟陳醫生的關係。

江嘉敏近日頻頻收花，春風滿面的她被踢爆跟醫學美容集團創辦人陳正寧醫生蜜運中，有報道傳出江嘉敏的新歡是港姐兼前《東張西望》主持阮嘉敏的舊愛。

對於被指是陳正寧醫生的舊愛，阮嘉敏跟TOPick澄清與陳醫生之間的關係。

【TVB小花】江嘉敏秘戀醫美集團創辦人？　Kaman住風水屋催旺事業桃花

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阮嘉敏澄清戀事

江嘉敏被爆正在跟醫學美容集團創辦人陳正寧醫生拍拖，而另一位「嘉敏」──前東張女神阮嘉敏則突然被扯上關係。

阮嘉敏向TOPick表示：

我睇完都一頭霧水，就算係以前，現在定將來，同陳醫生都只會係普通朋友關係，我都係鍾意專心工作。

【靈戲逼人】前東張女神專注演戲無懼不穩定收入　阮嘉敏分享慳家大法：很少先洗未來錢

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阮嘉敏做回自己

目前單身的阮嘉敏被網民認為很GFable（適合當女友），她曾於訪問中分享愛情觀：「無論跟誰拍拖也好，我不會為了一個男生喜歡怎樣的女生而去改變，因為我覺得這樣改變是不會長久的，沒可能永遠也在扮。」

她續說：「我會做回自己，如果恰巧我們都能相處到，他OK我這種性格便可。我不會刻意為對方改變我的性格，我覺得是不Work的。」

記者：梁樂欣

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