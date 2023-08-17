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【網絡熱話】港媽4大1小幫襯太古食肆　不滿1歲BB被收茶錢網上公審

親子 11:28 2023/08/17

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其實應唔應該收呢？大家點睇？

茶位應該幾多歲先要收？一般食肆都沒有明文規定，但有些食肆對於不佔座位的嬰兒一般都不會收，有港媽日前去幫襯太古城一食肆，一行人4大1小，當中包括一個1歲BB，埋單時港媽發現食肆收了她5位茶錢，而每位茶錢是6元一位，港媽不滿影下單據放上網公審，但網民反應兩極。

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該港媽在社交平台「飲食黑店大全(全港食店質素關注組)」FB專頁發帖講述事件，她抱1歲女兒與3名大人，到太古城康怡一間餐廳用膳，當時港媽向侍應表示要4人梳化位，

佢(侍應)叫我坐5人梳化位，舒服啲。

到埋單時，港媽發現餐廳「竟然收5個人茶錢」，港媽在帖文中展示收據，確實收到5位茶錢，港媽表示女兒沒有用過或食用過有關餐廳嘅嘢，逐向侍應查詢，獲回覆1歲BB被收茶錢的理由，侍應表示因為她坐了5人枱，令她非常氣憤。

網民反應兩極

有網民指收茶錢不合理:「1歲都收錢喺過份咗」、「支持樓主，不明文規定，BB係唔收茶錢的」、「理論上茶錢係計有冇開茶位，如果冇開應該唔收」、更有網民炮轟:「「為咗六蚊，一間食店真係可以幾短視」。

不過都有網民呼籲港媽下次要問清楚：「做生意，佔座收費無可厚非，入座前可先了解才考慮會否光顧。」、「假設冇講xx歲以下小朋友免費，就照收錢㗎啦，你話冇食嘢，佢話你有食，又係口同鼻拗」、「如果你真係好計較收茶位錢，咁下次你食飯前問定囉！」、「問題不是應不應該收，而係收之前應該講清楚，明碼實價。如果你講明大肚婆要當2個人計算，完全冇問題。只不過人哋有權唔揀你」。

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責任編輯︰王明芳

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