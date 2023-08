【圈中靚媽】陳茵媺加拿大回港獲特別遇入駕駛艙　陳豪接機攬實子女超Sweet

靚媽陳茵媺(Aimee)在6月底一拖三帶仔女返加拿大多倫多過暑假,Aimee亦不時在社交網分享在加拿大的點滴,見到Aimee與子女都過了一個難忘的暑假。

太太與子女回港

早前老公陳豪(阿Mo)受訪指很掛念Aimee與一班子女,每天都要視像見面。離港近兩個月的Aimee日前終於回港。「愛妻號」的阿Mo,當然親身到機場接機,Aimee更大晒一家五口合照,見到兩位囝囝攬實爸爸,畫面有愛。

而且,向來防疫措施做足的陳氏一家,為保障健康,不論剛落機的陳Aimee與仔女,還是來接機的阿Mo,都一齊戴上口罩,確保安全。

▲ Aimee同小朋友終於回港。

機艙特別待遇

另外,Aimee更分享在今次在機艙的特別待遇,見Aimee很開心坐在飛機駕駛艙打卡,而三個仔女不但坐在駕駛位置,更與四位機長合照。

Aimee以英文留言:「Thank you to the amazing #Captain and Crew for inviting us into the cockpit after safely landing. After 16 hours of flying, it sure was a treat for my kiddos and I. What a great learning experience! 💕(感謝機長和機艙人員在安全降落後邀請我們進入駕駛艙。飛了16個小時後,對我和仔女來說都是一種特別體驗。」終於一家團聚,真的很開心。

