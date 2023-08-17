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【圈中靚媽】陳茵媺加拿大回港獲特別遇入駕駛艙　陳豪接機攬實子女超Sweet

娛樂 11:30 2023/08/17

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

靚媽陳茵媺（Aimee）在6月底一拖三帶仔女返加拿大多倫多過暑假，Aimee亦不時在社交網分享在加拿大的點滴，見到Aimee與子女都過了一個難忘的暑假。

【模範夫婦】陳豪夫婦甜蜜慶祝結婚十周年　陳茵媺收巨鑽加名牌包包勁幸福

太太與子女回港

早前老公陳豪（阿Mo）受訪指很掛念Aimee與一班子女，每天都要視像見面。離港近兩個月的Aimee日前終於回港。「愛妻號」的阿Mo，當然親身到機場接機，Aimee更大晒一家五口合照，見到兩位囝囝攬實爸爸，畫面有愛。

而且，向來防疫措施做足的陳氏一家，為保障健康，不論剛落機的陳Aimee與仔女，還是來接機的阿Mo，都一齊戴上口罩，確保安全。

Aimee同小朋友終於回港。

機艙特別待遇

另外，Aimee更分享在今次在機艙的特別待遇，見Aimee很開心坐在飛機駕駛艙打卡，而三個仔女不但坐在駕駛位置，更與四位機長合照。

Aimee以英文留言：「Thank you to the amazing #Captain and Crew for inviting us into the cockpit after safely landing. After 16 hours of flying, it sure was a treat for my kiddos and I. What a great learning experience! 💕（感謝機長和機艙人員在安全降落後邀請我們進入駕駛艙。飛了16個小時後，對我和仔女來說都是一種特別體驗。」終於一家團聚，真的很開心。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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