  • 31°C
香港時間 : 2023817日 (週四) 13:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【球王腕錶】美斯戴逾百萬元百達翡麗顯球王身價　世一球王轉會國際邁阿密6戰6勝

休閒消費 13:24 2023/08/17

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

轉會國際邁阿密美斯依舊氣勢如虹，更經常佩戴多款錶王新作，其中加盟儀式就戴上錶王AQUANAUT百萬鑽錶。（圖片:FB@leomessi））

自6月美斯轉會國際邁阿密，氣勢如虹，更帶領球隊進入北美聯賽盃4強，暫時6埸6勝共入9球，咪話唔犀利！不過作為錶迷或球迷，都不難發現美斯，近排熱愛戴上在有錶王之稱百達翡麗（Patek Philippe）出品，其中3枚官方定價更過百萬元，盡顯呢位世一球王身份同定位​​​​​​。

講真，早已帶領阿根廷國家隊贏世界盃，又願意為屋企人而拒絕沙特阿拉拍球會希拉爾4億歐元利誘，美斯世一好男人盡歸所有，戴乜都可以，而識得揀錶王亦盡顯品味同財力。

點擊圖片放大
+9
+8

記者：黃鑑江

相關文章

【Rolex】勞力士帶頭掀賽車錶熱潮　芭比阿Ken粉紅撈狂曬Kenergy
13:49 2023/08/04
【Rolex】勞力士帶頭掀賽車錶熱潮　芭比阿Ken粉紅撈狂曬Kenergy
【日本直擊】百達翡麗2023年東京鐘錶藝術大展　逾8個展區展出500枚時計【內附詳情】
15:49 2023/06/21
【日本直擊】百達翡麗2023年東京鐘錶藝術大展　逾8個展區展出500枚時計【內附詳情】
【Netflix】尊尼特普夫妻決裂紀錄片周三上架　安芭累《水行俠2》補拍3次戲份大減
08:51 2023/08/15
【Netflix】尊尼特普夫妻決裂紀錄片周三上架　安芭累《水行俠2》補拍3次戲份大減

你可能感興趣

【Rolex】勞力士帶頭掀賽車錶熱潮　芭比阿Ken粉紅撈狂曬Kenergy
13:49 2023/08/04
【Rolex】勞力士帶頭掀賽車錶熱潮　芭比阿Ken粉紅撈狂曬Kenergy
【日本直擊】百達翡麗2023年東京鐘錶藝術大展　逾8個展區展出500枚時計【內附詳情】
15:49 2023/06/21
【日本直擊】百達翡麗2023年東京鐘錶藝術大展　逾8個展區展出500枚時計【內附詳情】
【Netflix】尊尼特普夫妻決裂紀錄片周三上架　安芭累《水行俠2》補拍3次戲份大減
08:51 2023/08/15
【Netflix】尊尼特普夫妻決裂紀錄片周三上架　安芭累《水行俠2》補拍3次戲份大減
鐘錶 鐘錶 運動員 時裝服飾 美斯 阿根廷

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」