【球王腕錶】美斯戴逾百萬元百達翡麗顯球王身價 世一球王轉會國際邁阿密6戰6勝 休閒消費 13:24 2023/08/17 分享： 分享： 熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR ▲ 轉會國際邁阿密美斯依舊氣勢如虹，更經常佩戴多款錶王新作，其中加盟儀式就戴上錶王AQUANAUT百萬鑽錶。（圖片:FB@leomessi）） 自6月美斯轉會國際邁阿密，氣勢如虹，更帶領球隊進入北美聯賽盃4強，暫時6埸6勝共入9球，咪話唔犀利！不過作為錶迷或球迷，都不難發現美斯，近排熱愛戴上在有錶王之稱百達翡麗（Patek Philippe）出品，其中3枚官方定價更過百萬元，盡顯呢位世一球王身份同定位。講真，早已帶領阿根廷國家隊贏世界盃，又願意為屋企人而拒絕沙特阿拉拍球會希拉爾4億歐元利誘，美斯世一好男人盡歸所有，戴乜都可以，而識得揀錶王亦盡顯品味同財力。 ▼點擊圖片放大 +9 +8 記者：黃鑑江 相關文章 【Rolex】勞力士帶頭掀賽車錶熱潮 芭比阿Ken粉紅撈狂曬Kenergy 13:49 2023/08/04 【Rolex】勞力士帶頭掀賽車錶熱潮 芭比阿Ken粉紅撈狂曬Kenergy 【日本直擊】百達翡麗2023年東京鐘錶藝術大展 逾8個展區展出500枚時計【內附詳情】 15:49 2023/06/21 【日本直擊】百達翡麗2023年東京鐘錶藝術大展 逾8個展區展出500枚時計【內附詳情】 【Netflix】尊尼特普夫妻決裂紀錄片周三上架 安芭累《水行俠2》補拍3次戲份大減 08:51 2023/08/15 【Netflix】尊尼特普夫妻決裂紀錄片周三上架 安芭累《水行俠2》補拍3次戲份大減 你可能感興趣 【Rolex】勞力士帶頭掀賽車錶熱潮 芭比阿Ken粉紅撈狂曬Kenergy 13:49 2023/08/04 【Rolex】勞力士帶頭掀賽車錶熱潮 芭比阿Ken粉紅撈狂曬Kenergy 【日本直擊】百達翡麗2023年東京鐘錶藝術大展 逾8個展區展出500枚時計【內附詳情】 15:49 2023/06/21 【日本直擊】百達翡麗2023年東京鐘錶藝術大展 逾8個展區展出500枚時計【內附詳情】 【Netflix】尊尼特普夫妻決裂紀錄片周三上架 安芭累《水行俠2》補拍3次戲份大減 08:51 2023/08/15 【Netflix】尊尼特普夫妻決裂紀錄片周三上架 安芭累《水行俠2》補拍3次戲份大減 鐘錶 鐘錶 運動員 時裝服飾 美斯 阿根廷