【球王腕錶】美斯戴逾百萬元百達翡麗顯球王身價　世一球王轉會國際邁阿密6戰6勝

▲ 轉會國際邁阿密美斯依舊氣勢如虹，更經常佩戴多款錶王新作，其中加盟儀式就戴上錶王AQUANAUT百萬鑽錶。（圖片:FB@leomessi））

自6月美斯轉會國際邁阿密，氣勢如虹，更帶領球隊進入北美聯賽盃4強，暫時6埸6勝共入9球，咪話唔犀利！不過作為錶迷或球迷，都不難發現美斯，近排熱愛戴上在有錶王之稱百達翡麗（Patek Philippe）出品，其中3枚官方定價更過百萬元，盡顯呢位世一球王身份同定位​​​​​​。

講真，早已帶領阿根廷國家隊贏世界盃，又願意為屋企人而拒絕沙特阿拉拍球會希拉爾4億歐元利誘，美斯世一好男人盡歸所有，戴乜都可以，而識得揀錶王亦盡顯品味同財力。

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記者：黃鑑江