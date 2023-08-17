【女性健康】月經期間不能食冰？　醫生列3招更精準照顧自己

▲ 坊間常有「月經不能吃冰」的說法，台灣有婦產科醫生就破解迷思，並列出3招更精準地照顧自己。

月經幾本上是每個女生需要面對的問題，坊間亦常有「來月經不能吃冰」、「吃冰傷子宮」的說法。對此，台灣婦產科醫生烏恩慈就指無需因為經期立下禁忌，不過經期前後確實會隨著荷爾蒙變化而有所不同，因此亦分享3招幫助女生更精準地照顧自己。

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烏恩慈在其Facebook專頁上發文，表示身體保健最大的原則為「均衡飲食」和「規律運動」，並不需要隨著月經立下禁忌、強迫自己吃補品。她又列出以下3點建議，幫助女生在月經期間照顧自己。

1. 吃飽、睡好

烏恩慈指，經前雌激素、黃體素等賀爾蒙在經期時都會處於低點，從而影響免疫力，容易出現嗜睡、無力、感冒、嘴破、拉肚子等毛病；但相比吃目的不明的補品，她認為補充足夠熱量及水分，減少油炸食品、甜食、酒類等會造成身體額外負擔的垃圾食物會更有效。此外，保持充足睡眠、避免熬夜亦十分重要，別用意志力跟身體硬拼。

2. 嘗試多元的衛生用品

經血會令陰道變得偏鹼，再加上大部分女性習慣使用和表皮密結合的衛生巾，濕悶、黏膩的環境亦會導致經期結束後容易有外陰皮膚容易搔癢、陰道分泌物變多的問題，甚至還有可能造成黴菌感染。烏恩慈就建議，比起使用可能破壞酸鹼平衡的外陰清潔用品，月經期間應避免性行為、並且可以嘗試使用棉條、月經杯、月經碟等置入性的衛生用品，給自己一個清爽又不易感染的機會。

3. 理解自己的情緒

烏恩慈又指出，「照顧自己的情緒」往往最容易被忽略的。由於經前偏低的血清素會讓負面情緒被放大，加上水腫、嗜睡、無力、胸部脹痛等生理性的徵狀，身心交互作用下便容易令人陷入憂鬱。她認為「別想太多！」、「你就是月經來！」這類否定情緒的字句或許能有短期作用，但長遠來說並無幫助，反倒可以趁著敏感的時期，仔細想想自己為何生氣、因為甚麼事而感到焦慮。她又建議嘗試尋找撫慰自己的方式，例如做瑜伽、閱讀、行山或去洗頭按摩舒壓等，透過自我察覺及自我療癒，減少自我設限。

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責任編輯：羅嘉欣