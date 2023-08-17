【天氣報告】未來一兩小時本港有狂風雷暴　低壓槽未來兩三日帶來大驟雨

▲ 今日下午局部地區有雷暴，低壓槽未來兩三日帶來大驟雨。（資料圖片）

天文台今日（17日）中午12時發出特別天氣提示，指位於深圳的一道雷雨帶正逐漸向南移動，未來一兩小時會為本港帶來驟雨及狂風雷暴。

天文台表示，高空反氣旋正覆蓋廣東沿岸。同時，驟雨正影響該區。今日部分時間有陽光及酷熱。有幾陣驟雨。下午局部地區有雷暴。吹和緩西南風。

天文台指，現時覆蓋廣東沿岸的高空反氣旋會在今日減弱，該區驟雨增多。預料一道低壓槽會在未來兩三日為華南沿岸帶來大驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋在下周初至中期再度增強，華南沿岸天色較為明朗，天氣炎熱。同時，一股偏南氣流會為該區帶來驟雨。

天文台展望，明日（18日）及星期六（19日）雨勢有時較大及有雷暴。下周初驟雨逐漸減少，短暫時間有陽光。根據九天天氣預報，本港未來一連9日均有驟雨，明日氣溫稍有回落，大致維持在約26至31度。

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記者：黃穎津