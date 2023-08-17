  • 31°C
香港時間 : 2023817日 (週四) 13:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣報告】未來一兩小時本港有狂風雷暴　低壓槽未來兩三日帶來大驟雨

社會 12:10 2023/08/17

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

今日下午局部地區有雷暴，低壓槽未來兩三日帶來大驟雨。（資料圖片）

天文台今日（17日）中午12時發出特別天氣提示，指位於深圳的一道雷雨帶正逐漸向南移動，未來一兩小時會為本港帶來驟雨及狂風雷暴。

天文台表示，高空反氣旋正覆蓋廣東沿岸。同時，驟雨正影響該區。今日部分時間有陽光及酷熱。有幾陣驟雨。下午局部地區有雷暴。吹和緩西南風。

天文台指，現時覆蓋廣東沿岸的高空反氣旋會在今日減弱，該區驟雨增多。預料一道低壓槽會在未來兩三日為華南沿岸帶來大驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋在下周初至中期再度增強，華南沿岸天色較為明朗，天氣炎熱。同時，一股偏南氣流會為該區帶來驟雨。

天文台展望，明日（18日）及星期六（19日）雨勢有時較大及有雷暴。下周初驟雨逐漸減少，短暫時間有陽光。根據九天天氣預報，本港未來一連9日均有驟雨，明日氣溫稍有回落，大致維持在約26至31度。

點擊圖片放大
+2

最新影片:

TOPick診症室
【TOPick診症室】揀錯寢具易瞓捩頸腰痠背痛　脊醫教挑選枕頭床褥2大準則

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【行山意外】獅子山行山男疑失足墮崖　一度傳呼救聲當場不治
今日 09:12
【行山意外】獅子山行山男疑失足墮崖　一度傳呼救聲當場不治
【交通意外】旅遊巴自焚陷火海　大老山隧道往九龍管道一度封閉
今日 09:20
【交通意外】旅遊巴自焚陷火海　大老山隧道往九龍管道一度封閉
【機票優惠】國泰10萬優惠機位今午2時開搶　34個航點包括東京倫敦
今日 09:51
【機票優惠】國泰10萬優惠機位今午2時開搶　34個航點包括東京倫敦
【機票優惠】港航再送逾1,000張機票　8.26、27早上9時銅鑼灣派籌【附詳情】
今日 10:58
【機票優惠】港航再送逾1,000張機票　8.26、27早上9時銅鑼灣派籌【附詳情】

你可能感興趣

【行山意外】獅子山行山男疑失足墮崖　一度傳呼救聲當場不治
今日 09:12
【行山意外】獅子山行山男疑失足墮崖　一度傳呼救聲當場不治
【交通意外】旅遊巴自焚陷火海　大老山隧道往九龍管道一度封閉
今日 09:20
【交通意外】旅遊巴自焚陷火海　大老山隧道往九龍管道一度封閉
【機票優惠】國泰10萬優惠機位今午2時開搶　34個航點包括東京倫敦
今日 09:51
【機票優惠】國泰10萬優惠機位今午2時開搶　34個航點包括東京倫敦
天氣 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」