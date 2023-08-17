【鬼月活動】跟全球首個盂蘭Chat GPT交談　盂蘭文化節解開鬼節恐怖迷思【內附連結】

▲ 「潮人盂蘭勝會」今年更新增 360°環幕體驗盂蘭劇本殺及全球首個盂蘭GPT。

踏入農曆七月，又係好多都巿傳說的月份。農曆七月，又稱為瓜月，俗稱鬼月，也是中國傳統節日——盂蘭節的月份，據說，農曆七月十四日孟蘭節當天，「鬼門關」會大開，靈體會在陽間飄蕩，故長輩特別提示農曆七月夜間出行有不少禁忌，以免誤犯靈體。究竟，盂蘭節是否真的神秘莫測？不如親身參與有關活動了解一下。

「潮人盂蘭勝會」是世代相傳的民俗活動，反映中華歷史文化的深度延續，增强社區認同感。由香港潮屬社團總會主辦的2023盂蘭文化節將再度復辦，於9月1日至3日在銅鑼灣維多利亞公園盛大舉行，旨在推廣及傳承被列入《國家級非物質文化遺產名錄》的「香港潮人盂蘭勝會」，弘揚中華文化。

劇本殺故事「夕拾蘭盆」

每年農曆七月傳統祭祖節日、俗稱「鬼節」的盂蘭節期間，不少香港人會焚香燒紙祭拜祖先或普渡亡魂，教育子孫後代要孝敬父母，善待親人。有別於傳統的盂蘭勝會，2023盂蘭文化節特別融入嶄新的科技及別開生面的活動，如搶孤競賽、3D主題拍攝區、虛擬實境體驗等來推廣傳統盂蘭節文化，今年更新增 360°環幕體驗盂蘭劇本殺及全球首個盂蘭GPT，期望吸引更多年輕人，將這個極具意義的民俗活動薪火相傳下去。

▲ 劇本殺玩家會在盂蘭文化節限定的雙層巴士內進行遊戲。

活動今年首次與全港首間360°環幕劇本體驗館 1Larp 《一夕環幕劇本體驗館》合作，加入時下年輕人熱愛的角色扮演、推理遊戲劇本殺元素，創作出文化節限定版劇本殺故事「夕拾蘭盆」，由新世代演繹盂蘭文化的普世價值。

參加者根據劇本情節，在結合了 360°環幕投影及AR技術配套下，以人氣沉浸式體驗再現的懸疑場景中，盡情感受劇本「夕拾蘭盆」中的施與受因與果，從而了解盂蘭節文化和意義。盂蘭文化節限定的劇本殺「夕拾蘭盆」設有網上登記的「預約版」和 現場登記「公眾版」兩種，想玩齊兩個版本，記得速速前來報到！

全球首個盂蘭GPT

除了虛擬實境盂蘭勝會導覽外，還首創了「盂蘭聊天機器Chat GPT」，聊天機器「盂蘭GPT-燦燦」會透過網絡平台和盂蘭文化節與公眾互動，解答各項盂蘭迷思，以創新方式承載著香港生死文化，打破以往大眾對盂蘭勝會的誤解及傳統上對死亡的忌諱，導向正確盂蘭思想觀，從而令大眾了解列節日背後孝親敬祖、慈悲眾生的人文關懷。

首創的「盂蘭聊天機器Chat GPT」會為公眾解答有關盂蘭節的迷思，導向正確盂蘭思想觀。

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2023盂蘭文化節活動詳情

日期：2023 年 9月1日（農曆七月十七日 / 星期五）至9月3日(農曆七月十九日 /星期日）

時間：上午10時至晚上8時

地點：銅鑼灣維多利亞公園一號球場

備註：免費入場

編輯：葉翠華