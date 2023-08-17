【缺德遊客】繼羅馬鬥獸場遭刻字後　再有大媽遊客闖入許願池裝水

▲ 繼羅馬鬥獸場刻字後，再有大媽遊客闖入許願池裝水。

早前意大利名勝接連受到遊客破壞，包括羅馬鬥獸場遭刻字、意大利別墅Villa Aleco的雕像被推跌。近日羅馬有「許願池」之稱的雷維噴泉（Trevi Fountain）亦遭殃，一名大媽遊客竟闖入許願池裝水，震驚在場人士。

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據《今日美國》（USA Today）報道，一名女遊客走進羅馬許願池裝水的影片在網上瘋傳，引起公憤。影片由目擊者Lex Jones分享，她上月在羅馬許願池時拍攝到，當時這個熱門的旅遊景點擠滿了遊客，其中一名女遊客的行動令人側目。

遊客攀爬噴泉岩石

從影片可見，一名身穿藍色上衣、白色褲子、戴著藍色帽子的女遊客，在人群的注視下，從左側穿過噴泉的岩石，她拿著一個瓶子，走到瀑布下裝水。之後她若無其事地，慢慢向原路離開許願池。

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與此同時，一名女保安人員趕到現場，她與該名女遊客對話。而女遊客看來似乎很困惑，一直試圖解釋，並不覺得自己做錯了甚麼，她隨後跟著女保安離開現場。

許願池被認為是巴洛克晚期的傑作，是羅馬最受人尊敬的象徵之一。Lex接受傳媒訪問時表示，在這座歷史遺址貼滿了告示，建議不要觸摸、攀爬或取水。她指出，「到處都有標語說這是不允許的」、「我當時想，哇，這太瘋狂了，所以我開始錄影」。

有關影片在TikTok的瀏覽量達到130萬次，大多數網民表示不解這名女遊客的行為，對之感到厭惡及反感。有網民留言，「她到底在想甚麼？」、「她很口渴嗎？」，亦有人質疑這些水可否飲用。

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責任編輯︰王明芳