【慎防騙案】癡情港女為挽回前度　籌錢落降頭遭台神棍騙走20萬

▲ 癡情港女為挽回前度，籌錢落降頭遭台神棍騙走20萬。

癡情女為挽回前度，竟不惜犧牲色相！台灣媒體《鏡週刊》最近報道，一名本港女子為了與前男友復合，在網上認識了一名台灣男子，並獲建議請泰國法師「下降頭」。女事主不虞有詐，前後向該名台男匯款達新台幣85萬元（約港幣20萬元），最終驚覺受騙，才赴台灣向男子作提告。

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據《鏡週刊》報道，女事主A在2017年與男友分手後，就在Facebook群組發帖詢問泰國佛牌功效，希望能挽回男友。當時群組管理員葉姓男子向A發出私訊，建議她請泰國法師下「情降」，更強調師父已成功令30多對情侶復合。

A前後向葉男多次匯款，但不僅沒有成功與男友復合，期間更發現對方已另結新歡。而在花光積蓄後，她不惜向高利貸借錢，在無法償還債務下不惜犧牲色相籌錢。

最終A發現自己受騙，在逼問葉男下，對方竟直接封鎖她，令她決心前來台灣控告葉男詐騙。法院經審理後，認為葉男利用A的感情困擾，以及深信泰國降頭的弱點，以虛構理由騙錢，向他判刑6個月。而葉男現時以道教法師自居，並向媒體否認行騙。

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責任編輯：羅嘉欣