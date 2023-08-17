【小紅書熱傳】內地客分享來港用餐未試過肚痾　身體3大問題神奇改善

▲ 內地客分享來港用餐未試過肚痾，身體3大問題神奇改善。

自內地和香港恢復全面通關後，不少內地遊客都會趁假期來港吃喝玩樂。近日有網民於小紅書分享，自己一向腸胃不佳，外出用餐後經常會肚痾，相反在香港用膳卻未有出這種情況，帖文引起不少內地網民共鳴，亦有人表示，來港後身體問題更神奇改善。

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該名內地網民在小紅書以，以「突然發現我在香港吃東西沒拉過肚子」為題發文，指自己一向腸胃不好，外出用膳或吃外賣後，肚子便會立即有反應。日前他點了一份外賣回家充飢，結果半夜肚子開始不適，要衝到廁所「一瀉千里」，因此他盡量都會在家吃飯，「我可受不了每天好幾次的去廁所」。

他續說，最近經常去香港，會到麥當勞、大家樂等快餐店，以及冰室用餐，仔細想想後，發現自己在香港未試過肚痾，「在內地是吃完飯必須要去廁所的，在香港吃完飯，還真沒去廁所的經歷」。

▲ （小紅書截圖）

帖文引起熱議，不少網民都產生共鳴，認為與香港水質有關，更表示自己初來港時，飽受便秘、濕疹、爛面困擾，但適應之後，「痘痘肌、腸胃炎通通消失」，亦有人指自己是易病體質，「來香港半年一次病也沒得過，包括感冒，流感最嚴重的時候我都沒事」。

不過，亦有網民持相反意見，認為來港後便秘問題加劇，亦不時會肚痾，「我在香港經常拉肚子，還是跟個人體質有關」、「我覺得是香港蔬菜少，我一回家排便就特別正常」。

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責任編輯：羅嘉欣