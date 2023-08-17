【星二代開學】陳柏宇女兒轉讀國際學校？　全年學費近20萬鋪路加國升學

▲ 陳柏宇女兒升讀加拿大國際學校，廿四孝爸爸陪同開學。

剛踏入男人40的歌手陳柏宇，與大女陳羿辰（Abigail）齊齊踏入新階段。昨日（16日）陳柏宇（Jason）和太太符曉薇（Leanne）在女兒的社交平台分享開學照片，見到Jason陪身穿運動校服Abi在加拿大國際學校（CDNIS）開學，惹來很多網民留言問是否轉校。

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在Abi的IG分享了多張開學照片，向來就讀九龍塘香港創價幼稚園的Abi，竟穿上加拿大國際學校的校服入讀「毛毛蟲班」，廿四孝爸爸Jason更陪同開學，一齊填色、玩繩網、食茶點等，第一日返學開得好開心。

不過，Leanne之後在IG出限時動態，指女兒很早放學，期待創價幼稚園開學，「咁早放學，返到屋企你眼望我眼，係咁話好悶，幾時到9月1號？期待創價開學。」可見Abi仍會在創價升K3半日班。

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返加國探親 女兒讀暑期班

在暑假期間，Jason返回成長地加拿大多倫多舉行一連兩場演唱會，順道帶同太太和兩個女Abi和Audrey到多倫多探親兼慶祝自己40歲生日，並安排女兒入讀當地的暑期班體驗。從相片中所見，Abi的課程都好輕鬆，與同學一齊玩波波池、平衡木、做勞作等，與當地小孩相處融洽。

他表示今次返加拿大觀光旅遊多，一家人去過尼加拉瓜瀑布、動物園、水族館等，並與Leanne重遊4年前曾到訪的景點影全家福，如今再添一名女兒成4口之家，感到很窩心。在探親期間他還有感而發，覺得與屋企人同住的溫馨感覺好濃烈，可以食到婆婆煮的晚飯，起身叫早晨，又可以見到細舅父，讓他留下難忘回憶。

▲ Jason與Leanne在加拿大舊地重遊，如今已成四口之家。（IG圖片）

Jason親解女兒返兩間學校原因

陳柏宇曾接受TOPick訪問解釋為女兒安排讀讀兩間學校的原因，絕非為催谷女兒，「一點也不催谷，小朋友是需要有事做。」Abi一直就讀香港創價幼稚園半日班，另外逢星期一、三、五半天返ABC Pathways School的英文班，打好英文基礎，並學習與不同人士相處。

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他認為催谷的定義取決於家長的教育態度，而非單單指控學校，「如果你的心態是，子女回家後一定要把功課做得完美，我覺得這才是催谷。」他指Abi的興趣是與小朋友一齊玩，除了上英文班之外，她另有學畫畫和跳舞，享受群體生活。

而Leanne亦早在社交平台指出，完成ABC的課程後，暑假後將會升讀加拿大國際學校，幸好上了英文班近2年打好英文底子，讓女兒銜接上國際學校也不怕英文語境。

CDNIS預備班年學費近20萬

現時香港加拿大國際學校預備班的全年學費為$174,000（國際班）及$191,400（雙語班），而Grade 1至Grade 12的學費則由$174,000至$227,100不等。另每年需繳付$38,000資本建設費（Capital Levy），債券持有人可獲豁免。

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責任編輯：林綺玲