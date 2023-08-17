【網絡熱話】男友為送女友登機買票入禁區不上機 當場被捕恐面臨監禁2年

▲ 諗住感動女友，點知原來犯了法。

熱戀中的男女真係見少陣都唔得！新加坡一名熱戀中的情侶，癡情男友為了送女友登機，竟然不惜工本購買一張機票入禁區「送佛送到西」，成件事其實極感動，但結果竟然是觸犯了法例，恐要被罰款及監禁。

據新加坡媒體8視界新聞網報導，事件發生於上周六（12日）事主現年55歲。新加坡警方周二（15日）指，這名男子買了機票、取了登機證，並進入了樟宜機場的過境區，最後卻沒有離境，所以遭拘捕。而男子供稱，這樣做是為了替離開新加坡的女友送行。

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但原來樟宜機場過境區屬於保護區，只允許準備登機前往其他目的地的乘客進入。依據警方說法，這名男子進入禁區，卻無意搭機離開新加坡，觸犯《基礎設施保護法令》。這條法令嚴禁民眾濫用登機證進入受保護的機場範圍內。

濫用登記證屬犯法

事主將面臨被罰2萬新加坡幣（約11.52萬港元）外，最重可能同時被判2年監禁。當地警方再次提醒民眾，樟宜機場過境區屬於管制區域，嚴禁胡亂進入，一經查獲就予以逮捕，從嚴不貸。

而樟宜機場發言人表示，一旦持有登機證，即被視為「將會乘搭飛機」的旅客，機場內已設告示牌提醒民眾。

而今年1月至今，已有16人因濫用登記證被新加坡警方拘捕，而2016年都曾發生類似事件，一對夫妻刻意買機票進入禁區，目的是為了在機場內購物中心買iPhone，結果同被拘捕。

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責任編輯︰王明芳