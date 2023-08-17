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【台灣歌手】任賢齊18歲女兒罕有曝光 　氣質樣貌與梁洛施相似

娛樂 13:01 2023/08/17

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

台灣歌手任賢齊早前北上及到亞洲各地開騷，大受粉絲歡迎。在家庭方面，她與太太陳則妤（Tina）相愛逾20年，育有一對子女，不過小齊多年來保持家庭低調，保護家人私隱，甚少晒出家庭照。

【減肥大作戰】曾為拍戲日食6餐增肥至225磅　任賢齊靠兩招1個月激減38磅

18歲女兒曝光

雖然小齊工作忙碌，依然將家庭放在首位的他，日前現身美國伊利諾大學香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign），被網民拍得他疑似送女兒上大學，而18歲女兒Rati的照片亦罕有曝光！

從相片可見，任賢齊以一身低調T恤牛仔褲打扮現身校園，被多位粉絲在餐廳外捕獲打卡；另一張可見，見小齊與另外兩人坐在餐廳內，小齊則與女兒Rati看餐牌。

小齊的18歲女兒曝光。

有樣有學歷

18歲的Rati，紥上丸子頭，鼻高高臉長長，皮膚白淨，甚有氣質，氣質輪廓與梁洛施亦有幾分相似，同是美女一名。

美國伊利諾大學香檳分校於2020年QS世界大學排名第75名，是歷史悠久及名氣響亮的美國公立大學，如Rati真的考入這所大學，絕對是有美樣貌，亦是學霸一名。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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