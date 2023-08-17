【凍齡媽媽】50歲超童顏媽媽仙氣勝29歲女兒　公開3招凍齡秘訣：心態很重要

▲ 50歲超童顏媽媽仙氣勝29歲女兒，公開3招凍齡秘訣：「心態很重要」。

擁有一位看上去比自己更年輕的媽媽是什麽體驗？一名90後女生在社交平台分享與50歲媽媽的日常，感嘆媽媽的超凍齡顔值令她們每次出門都被路人以為是同齡人，根本不相信是兩母女。

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事主名為「晨子」，是内地一名29歲女生，經營小紅書帳號「王靜蓉和晨子」，分享和媽媽的相處日常，擁有近20萬名粉絲追蹤。而名為「王靜蓉」的媽媽現年已50歲，但鏡頭下的超童顔樣貌和精緻打扮完全不輸年齡相差21歲的女兒。

晨子總在帖文和Vlog中表示，每次和媽媽出門都會被路人以為旁邊的是她姐姐或朋友，根本沒人相信那是她的媽媽，甚至還常有評論指「你媽媽長得比你好看」；而媽媽也認同稱「每次跟女兒出去，別人都不好意思叫我阿姨」。

晨子還不時發佈媽媽年輕時的照片，直言「怎麽會有人當媽媽後反而更年輕了！」

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公開3招凍齡秘訣

形似姐妹的母女倆在網絡上製造出不少話題，兩人更一同登上內地綜藝節目《當我們遇見你》。從晨子拍攝的Vlog畫面中，可見媽媽即使素顔狀態依然像上了妝一樣，皮膚白晢透亮，完全看不出皺紋和憔悴，精緻程度更勝女兒。甚至從節目錄製畫面中可見，媽媽的臉比女兒更小，根本沒有上鏡顯浮腫的困擾。

至節目播出後，許多網民都對媽媽的童顔感到震驚，紛紛表示不相信她已經50歲，亦不相信她和晨子是母女，認定是節目組刻意的安排。對此，媽媽強調節目內容全部真實，並大方公開自己的凍齡秘訣，實際上全是「堅持保養 + 保持年輕心態」的成果。晨子也舉例證明媽媽的凍齡完全是下了苦功，包括：

堅持皮膚管理，每日早晚使用護膚品勤力保養；

注重養生，飲食清淡，常喝養生花茶，且出門會隨身攜帶保溫杯，堅決不喝冷飲；

每日做運動、補充保健食品等

正因媽媽長時間維持健康的生活習慣，才讓她能一直年輕，連女兒也為之佩服和羡慕。

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責任編輯：羅嘉欣