【兩性關係】失業男友只顧打機唔湊女 20歲港女遇男同事追求欲展開新戀情

▲ 20歲港女上網呻，同男朋友生咗個女，個女得3個月大，但男友喺屋企頹廢，唔返工唔湊女，淨係打機，令佢好想放棄男友。

20歲正值是人生「黃金10年」的開始，也是玩樂的時期！有20歲港女昨日(16日)在網上發文，指自己同男友計劃結婚中途生了小朋友，並決定生BB下來，當時男友有返工，但BB出世後便失業，更過著頹廢式生活，唔返工唔湊女，淨係打機 。

港女惟有返工幫補家計，更遇上男同事追求，對方不介意她有小朋友，港女想放棄男友，欲展開新戀情，卻憂女兒沒人湊！網民勸港女三思，「新仔係一時，親生女係一世！」

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該名20歲港女昨日在ig的「couple.murmur」發帖，她透露男友跟她年齡相約，事緣他們有計劃結婚，但在計劃途中有了BB 他倆商量後決定生下來，港女在懷孕期間一直休養，只有男友返工，

BB岀世後，佢俾人炒咗，就開始喺屋企頹廢，唔返工唔湊女，淨係打機。

港女坦承「我唔食都要俾個小朋友食」，所以她開始返工，為了揾多些錢，她就將女兒交給奶奶幫忙湊，而奶奶亦好樂意湊孫，

我朝10晚10，放工返屋企無論幾攰都會自己湊返，依家小朋友3個月大，我男友喺我放工返到去都仲打緊機，好似不理世事咁，一而再再而三咁令我失望。

男友頹廢式生活，令港女心淡，相反她返工時，遇到一位貼心的男同事，對方對她好好，知道她的情況，也不介意她有小朋友，

我有同佢keep contact ，最近俾男友發現我哋嘅對話，而家我想放棄同男友嘅感情 ，但我又唔知應唔應該同另一位開始，而又唔知小朋友點算，我想自己要返…

港女坦言自己想要返個BB，但奈何沒有人可以幫忙照顧。如果她選擇要了BB就不能返工，自己完全沒經濟能力，

係0經濟，我真係唔知可以點做….求各位指教！

網民勸應以女兒行先

對於港女的求助，大多數的網民都認為港女應先為女兒著想，「新仔係一時，親生女係一世」、「建議你focus咗喺自己同小朋友到先。現任唔好，唔代表你依家要搵過個」。

另外有網民認為，港女首要不應想是否同唔同另一個一齊，而係先要諗應唔應該繼續同個頹廢的一齊，「佢係咪一個對家庭負責任嘅人，揀分開的話，爭撫養權個官好大機會係判俾媽媽先，加上你有返工，判俾你嘅人機會好大，小朋友方面，我都覺得可以試吓搵社工幫忙/機構求助，就算屋企人幫唔到，都總會有辦法，個小朋友生咗出嚟，就有責任要照顧好佢，呢段時間一定會好難捱，但一定會有辦法捱得過，兩個人嘅感情/家庭，要兩個人一齊付出先會work。」

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責任編輯︰王明芳