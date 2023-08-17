【九霄驚魂】56歲機師飛行中途猝死　2副機師慌忙接手成功緊急降落

▲ 56歲機師飛行中途猝死，2副機師慌忙接手成功緊急降落。

一名外國機師於高空駕駛期間突猝死！一名56歲外籍機師於8月13日晚上駕駛一架從邁阿密飛往智利聖地牙哥的飛機，期間被機組人員發現他於廁所內昏迷，機上另外2名副機師需立即緊急接替其崗位，並讓飛機緊急降落巴拿馬。不幸的是，儘管飛機上已有醫生乘客為患者竭力搶救，該名機長最終亦不治身亡。

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根據《太陽報》報道，56歲死者Iván Andaur於本月13日晚上11時許，被人發現於廁所昏迷，而且出現心臟驟停症狀。由於情況緊急，2名副機師除了馬上接其駕駛工作外，亦公開飛機上廣播，詢問是否有醫護人員可以協助急救。

當時機上剛巧有2名醫生與1名護士乘客，3人於是立即於機上嘗試拯救；而飛機亦申請緊急降落於巴拿馬的托庫門國際機場。不幸的是，Iván送往醫院搶救後，最終仍不治身亡。

▲ 死者是56歲的Iván Andaur。(FB圖片)

據了解，該名參與搶救工作的護士事後曾投訴機上欠缺足夠醫療資源去搶救人命，指智利南美航空需要改善有關問題。而有受影響的乘客則指，緊急降落巴拿馬後，被航空公司安排入住當地酒店，而航班則在15日重新恢復起行。

猝死3大原因

心血管疾病有年輕化趨勢，除了飲食不節制、缺乏運動外，睡眠不足亦會增加患心血管的風險。香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

另外，台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

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責任編輯：羅嘉欣