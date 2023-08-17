【打擊毒品】販毒集團集運自提毒品　海關拘2人檢市值2,400萬毒品

▲ 海關發現有販毒集團窺準近年時興集運模式進行販毒。

海關於6至8月展開代號「追擊者」反毒品行動，行動中偵破23宗販毒案件，檢獲68公斤多類型毒品，市值超過2,400萬元，拘捕2名分別17及63歲男子。

海關毒品調查科機場調查組指揮官陳夢迪指，海關發現有販毒集團窺準近年時興集運模式進行販毒。利用集運模式儲存貨物於入港倉庫到自提點及指定派貨地點。

海關經深入調查後，於6月12日至8月11日，展開2個月期代號「追擊者」反毒品行動。突擊搜查全港多個地點集運中心，共偵破23宗以集運模式販毒案件，檢獲68公斤毒品，包括35公斤大麻花、22公斤氯胺酮及11公斤冰毒，估計市值2,400萬元，行動中拘捕2名分別17及64歲男子。

被捕17歲男子於何文田自提點提取2件重7公斤大麻花包裹，準備帶返馬鞍山住所時被拘捕。另一名被捕64歲報稱貨車司機男子，於大埔自提點提取一件5公斤重氯胺酮包裹時被捕，被捕人現保釋候查。

海關提醒青少年，於暑假期間不要貪圖金錢利誘參與販毒活動，亦不要在未知貨物屬性前或幫人帶違禁品出入境。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉