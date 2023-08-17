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【新聞之花】前TVB主播離巢後即有Job　孫雪祺內外兼備唔愁無工開【多圖】

娛樂 13:47 2023/08/17

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

TVB財經主播孫雪祺剛離巢已成功接Job。

TVB財經主播孫雪祺早前離巢，不過內外兼備的她不愁找工作，剛剛旅行散心回港便已開始開工，相信工作會陸續有來。

高材生孫雪祺向來深受觀眾歡迎，才離開TVB已被客戶看上，隨即便接Job開工，十分厲害！

【新聞之花】TVB財經主播宣布離巢　孫雪祺內外兼備深得民心【多圖】

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孫雪祺分享近況

孫雪祺於IG分享近況：

回港工作第一彈
感謝品牌的邀請❤️
在北京瘦的兩斤還是有用的😂
不過都係未達標

#MC #Host #HK #HongKong #hkig #FinanceHost #Finance #Anchor #Mandarin #司儀

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碩士畢業生

孫雪祺畢業於上海師範大學英語系學士及香港中文大學新聞系碩士，畢業前的她曾於2012年至2013年擔任東方衛視實習生，之後於2015年至2017年成為亞太第一衛視記者。

2018年，她正式加入TVB成為財經記者，先後主持《普通話新聞報道》、《普通話財經消息》、《普通話天氣報告》、《交易直播室》及《財經演義》等節目。

除了是財經組記者及主播外，亦兼任天氣主播。而擁有驕人上圍及長腿的孫雪祺，也不時於IG大派福利，成功俘虜網民的心。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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