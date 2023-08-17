【香港小姐2023】王敏慈才藝表演騷一字馬　鄧凱文派福利潘明璇敦煌舞搶鏡

▲ 港姐佳麗鄧凱文（Eris）椅子舞。

2023香港小姐競選》將於下周日（8月27日）晚進行決賽，為進一步預熱，大會今午將於官方社交網陸續上載16位佳麗才藝表演片段。

一眾港姐住麗表演項目如下：

1號吳詠婷（Anna）鋼琴彈奏 曲目：《Beethoven’s Prelude》

2號黃泳嘉（Jessica）吹奏牧笛 曲目：《My Heart Will Go On》

3號鄧凱文（Eris）椅子舞

4號王怡然（Lynn）唱歌+Ukulele彈奏 曲目：《Barbie Girl》

5號梁倩淇（Debbie）中國舞+滾軸蹓冰

6號胡睿涵（Hanna）唱歌 曲目：《喜歡你》

7號毛志琛（Viktoria）長笛吹奏 曲目：《千與千尋》

8號姜依宁（Jenny）跳舞

9號潘明璇（Michelle）敦煌舞

10號陳霈錤（Hera）鋼琴彈奏 曲目：《River Flows in you》

12號梁晶晶（Nicole）雙手畫畫

13號陳曉彤（Cindy）鋼琴彈奏 曲目：《Chopin-Scherzo No.2》

14號陳怡名（Zora）五音排鼓

15號莊子璇（Hilary）跳唱 曲目：《心急人上》

16號郭珮文（Juliana）唱歌 曲目：《開到荼靡》

17號王敏慈（Lovelle）古箏加跳舞

王敏慈盡展本領

細細個古箏級別已達十級的王敏慈（Lovelle），在才藝表演環節自然拿出真功夫迎戰，展示快如閃電的手指神功之餘，凌厲眼神更是自信爆棚。

之後，Lovelle緊接一個華麗轉身展示舞功，以近乎180度的拗腰動作展示驚人柔軟度，而「金雞獨立」及結尾的一字馬動作亦吸睛非常。

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潘明璇古典亮相

與Lovelle同樣選擇以富中國傳統特色舞蹈會友的還有潘明璇（Michelle），以鮮艷古典造型上場的Michelle，舉手投足優雅又有氣質，平衡力亦相當驚人，結尾的心心手勢更盡顯心思，配以甜美笑容，令人眼前一亮。

鄧凱文（Eris）及姜依宁（Jenny）則不約而同以性感舞蹈展現實力，當中以Eris的椅子舞較有驚喜，腳踏高跟鞋上陣的Eris，一雙修長美腿及美好身段甚是搶焦，但令人更深刻的是，努力擠出女人味的Eris表演期間一度忍不住傻笑，雖然有點甩碌，但可愛度爆燈。

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莊子璇跳唱賣萌

眾多表演跳舞佳麗中，以梁倩淇（Debbie）最有創意，大跳Roller扇子舞的她，單是一頭長直髮及甜美笑容已盡顯仙氣；整個表演Debbie還展現了驚人的平衡力、腰力及腳骨力，就算單腳踩住roller兼要應付超大把扇子亦遊刃有餘，最終的一字馬結尾動作亦十分俐落，舞得出色。

除跳舞，唱歌亦是不少佳麗主攻環節，莊子璇（Hilary）及王怡然（Lynn）更於唱歌表演期間加了小心思增加吸睛度。

先說Hilary，選唱《心急人上》的她，以青春氣息爆燈的學生Look登場，加上萌爆表情包別具欣賞指數；而選唱《Barbie Girl》的Lynn，則刻意以Pink Lady Look上陣兼拿著Ukulele自彈自唱，無論道具和造型均是誠意十足。

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