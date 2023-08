【香港小姐2023】王敏慈才藝表演騷一字馬　鄧凱文派福利潘明璇敦煌舞搶鏡

▲ 港姐佳麗鄧凱文(Eris)椅子舞。

2023香港小姐競選》將於下周日(8月27日)晚進行決賽,為進一步預熱,大會今午將於官方社交網陸續上載16位佳麗才藝表演片段。

一眾港姐住麗表演項目如下:

1號吳詠婷(Anna)鋼琴彈奏 曲目:《Beethoven’s Prelude》

2號黃泳嘉(Jessica)吹奏牧笛 曲目:《My Heart Will Go On》

3號鄧凱文(Eris)椅子舞

4號王怡然(Lynn)唱歌+Ukulele彈奏 曲目:《Barbie Girl》

5號梁倩淇(Debbie)中國舞+滾軸蹓冰

6號胡睿涵(Hanna)唱歌 曲目:《喜歡你》

7號毛志琛(Viktoria)長笛吹奏 曲目:《千與千尋》

8號姜依宁(Jenny)跳舞

9號潘明璇(Michelle)敦煌舞

10號陳霈錤(Hera)鋼琴彈奏 曲目:《River Flows in you》

12號梁晶晶(Nicole)雙手畫畫

13號陳曉彤(Cindy)鋼琴彈奏 曲目:《Chopin-Scherzo No.2》

14號陳怡名(Zora)五音排鼓

15號莊子璇(Hilary)跳唱 曲目:《心急人上》

16號郭珮文(Juliana)唱歌 曲目:《開到荼靡》

17號王敏慈(Lovelle)古箏加跳舞

王敏慈盡展本領

細細個古箏級別已達十級的王敏慈(Lovelle),在才藝表演環節自然拿出真功夫迎戰,展示快如閃電的手指神功之餘,凌厲眼神更是自信爆棚。

之後,Lovelle緊接一個華麗轉身展示舞功,以近乎180度的拗腰動作展示驚人柔軟度,而「金雞獨立」及結尾的一字馬動作亦吸睛非常。

【香港小姐2023】莊子璇晒玩狗照心情大靚 向鏡頭展露甜美笑容迷暈粉絲

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

潘明璇古典亮相

與Lovelle同樣選擇以富中國傳統特色舞蹈會友的還有潘明璇(Michelle),以鮮艷古典造型上場的Michelle,舉手投足優雅又有氣質,平衡力亦相當驚人,結尾的心心手勢更盡顯心思,配以甜美笑容,令人眼前一亮。

鄧凱文(Eris)及姜依宁(Jenny)則不約而同以性感舞蹈展現實力,當中以Eris的椅子舞較有驚喜,腳踏高跟鞋上陣的Eris,一雙修長美腿及美好身段甚是搶焦,但令人更深刻的是,努力擠出女人味的Eris表演期間一度忍不住傻笑,雖然有點甩碌,但可愛度爆燈。

最新影片推介:COLLAR專訪

莊子璇跳唱賣萌

眾多表演跳舞佳麗中,以梁倩淇(Debbie)最有創意,大跳Roller扇子舞的她,單是一頭長直髮及甜美笑容已盡顯仙氣;整個表演Debbie還展現了驚人的平衡力、腰力及腳骨力,就算單腳踩住roller兼要應付超大把扇子亦遊刃有餘,最終的一字馬結尾動作亦十分俐落,舞得出色。

除跳舞,唱歌亦是不少佳麗主攻環節,莊子璇(Hilary)及王怡然(Lynn)更於唱歌表演期間加了小心思增加吸睛度。

先說Hilary,選唱《心急人上》的她,以青春氣息爆燈的學生Look登場,加上萌爆表情包別具欣賞指數;而選唱《Barbie Girl》的Lynn,則刻意以Pink Lady Look上陣兼拿著Ukulele自彈自唱,無論道具和造型均是誠意十足。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R