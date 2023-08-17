【鶼鰈情深】女子便利店苦等丈夫24日終尋回 背後原因藏洋葱

台中一名40歲婦人日前在便利店逗留，一臉疲憊欲在店中過夜，異樣行為引起店員關注並報警，終確認到女子是被其老公通過為失蹤人口，24日終被尋回。原來女子每日守不同便利店苦等老公 ，背後原因藏有洋葱。

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綜合當地媒體報道，台中市警六分局永福派出所上周六凌晨3點許接報，轄內便利店店員指有女子呆坐在休息區，似乎要在便利店夜宿，警員到場後一問三不知，發現女子精神狀況有異，突然間女子竟背出身份證號碼，才驚悉該名40歲徐姓女子，早在7月20日就被老公通報為失蹤人口。

徐女的莊姓丈夫趕到警署，激動地說「她是我太太」，一臉不捨的緊緊握住妻子的手，經了解，徐女並非第一次失蹤，這次卻是時間最久的一次，讓莊男擔心不已。

據警方初步了解，徐女平時都由莊男照顧，7月20日莊男去工作後，請徐女在便利店等他下班，豈料莊男下班後前往便利店，卻發現妻子失蹤，遍尋不果只好報警，而徐女謹記丈夫說話「待在便利店等他」，徐女每日都在不同便利店苦等丈夫到來。

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責任編輯︰王明芳