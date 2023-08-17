【食用安全】超市包裝三文魚驚見白蟲蠕動　食安中心5招降感染風險

美國一名女子日前到一間知名連鎖超市購物，不料卻在肉類區發現包裝好的三文魚內有一條不明白色幼蟲，且正在不停蠕動。她將驚悚畫面拍下並上載至TikTok（海外版抖音），引起大量網民討論。

最新影片：

據《鏡報》、《NextShark》等外媒報道，當事人Rachel Lyn在TikTok上傳一段影片，指自己近日前往某間超市採購肉類時，意外發現以保鮮紙包好的三文魚上居然有一條白色蟲，甚至當下仍非常生猛地不斷蠕動；她在影片中以文字說明，自己看到蟲之後便「馬上將肉放回去」，並加上該超市的標籤及emoji（表情符號）來表達自己的震驚。

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影片曝光後引來不少迴響，目前已累積超過220萬次觀看，有網民認為Rachel應通知超市職員，以避免其他人購買含有寄生蟲的肉類，亦有人嘲諷「一盒三文魚賣32美元？蠕蟲需要額外付費嗎？」、「額外的蛋白質」、「這就是為何我從不吃水裡的東西」，但同時也有網民指，自己曾在超市內遇到相似情況，換言之當事人的經歷並非單一事件。

魚生內寄生線蟲暴增283倍

華盛頓大學一項研究，曾發現「海獸胃線蟲」在53年間增加283倍。線蟲可以在各種海魚及魷魚種類中找到。

威斯康辛大學水海洋學教授伍德表示，線蟲對人類健康風險不高，海鮮加工商及壽司師傳一般都會將線蟲挑走，線蟲的長度可達2cm。但如果人類將線蟲吃下肚，寄生蟲或會侵入腸壁，引發食物中毒。

患者會有噁心、胸悶、嘔吐、腹瀉及呼吸困難等症狀，嚴重甚至會引發腹膜炎。在大部份情況下，線蟲會在幾天後死亡，症狀就會消失。

食安中心教減低寄生蟲風險方法

而根據食安中心資料，有一些措施可以有效地減低在剌身中寄生蟲的風險。注意事項如下：

1. 把供生吃的魚類在-20°C或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時，以消滅寄生蟲。

2. 相對野生捕撈，在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類（例如養殖的三文魚），感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。

3. 不想從水產感染寄生蟲，最好是吃徹底煮熟的水產。

4. 高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士，尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

5. 酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

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責任編輯：羅嘉欣