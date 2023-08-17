【提高警覺】筲箕灣婆婆電話黑屏求幫忙檢查　港男懷疑遇「碰瓷黨」出1招應對

▲ 筲箕灣婆婆電話黑屏求幫忙檢查，港男疑遇「碰瓷黨」出1招應對。

防人之心不可無，近日本港街頭不時出現迷魂黨、借錢黨，日前又有男網民分享，在筲箕灣街頭遇到一名婆婆，聲稱手提電話突然黑屏，請求他幫忙檢查。港男聽罷認為有古怪，擔心對方是「碰瓷黨」，於出一招應對，並提醒街坊小心。

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該名男網民周二（15日）於Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文分享，指當日早上在筲箕灣康泰大樓附近等巴士期間，一名婆婆突然上前表示，手機屏幕突然變黑，請求幫忙檢查：

後生仔，我電話突然之間黑Mon睇唔到，可唔可以幫我check吓？

事主覺得有可疑，擔心婆婆是碰瓷黨，不敢隨意檢查她的電話，「我自己電話壞，都唔會周街咁樣問人幫我整，寧願去返電話舖度問」，於是建議她到電話店進行維修，對方聞言便離開。

事主提醒街坊提高警覺：

唔係話佢一定係呃人，不過純粹覺得有啲奇怪...所以如果遇上同樣情況，大家自己小心，同埋自行決定掂唔掂佢哋部電話。

帖文引起網民熱議，不少人都認同事主的做法，「無辦法，只選擇保護自己先，太多案例」、「明白你表達，佢未必係騙人，但大家都要小心」、之前好似有單的士佬話執到部電話，想打返比機主，又係黑Mon開唔到，叫乘客幫手試下開，然後就電暈咗」。

亦有網民提醒，好心幫人的同時，要自行考慮風險，並分享應對方法，「引導佢行過少少，隔離馬會有隻CCTV影到條街，可以響鏡頭影到過程嘅情況下試試幫佢」、「盡量搵多個人幫手，如果真係俾電槍電暈左，另一個人起碼知咩事，可以搵人幫手/報警」、「叫阿嬸搵警察幫手，一試就便知真定假」。

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責任編輯：羅嘉欣