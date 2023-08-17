【2023中秋節】恒香聯乘蠟筆小新潮推月餅　阿華田流心奶黃創造港式口味

▲ 恒香老店搞新意推蠟筆小新月餅，還有驚喜的阿華田流心奶黃月餅，創造港式新口味。

1920年成立的恒香老餅家，是香港百年老店，每次經過大馬路的總店，總不忘走進去買幾個老婆餅，而端午節的鹼水粽，清香的豆沙及白蓮蓉餡，尤其鍾愛，每逢過節，必大快朵頤。雖然恒香已經歷103年的歲月，但近年卻潮得很，即使是傳統月餅，卻每每有新口味推出，十分貼地。

蠟筆小新Q版禮盒

今個中秋，恒香就與日本搞笑卡通角色蠟筆小新，聯手推出多款搞鬼可愛的《蠟筆小新x恆香中秋產品》，日式上學用品化身色彩繽紛的Q版禮盒包裝，盛載著熟悉的中式餅點味道，隨產品更附送精美實用的小新禮品，對這個日本長青卡通人物的粉絲來說可謂別具吸引力！

另外，還推出「特別版蠟筆小新x恆香杏仁條和蝴蝶酥」，享用香脆美味的餅點之時，更可細賞附送的蠟筆小新索繩袋，兩款索袋分別以粉紅色和藍色描寫出小新與小白和小葵的點心時光。

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阿華田脆脆流心奶黃月餅

香港人對阿華田一定不會陌生，這款冰室飲品，冷熱皆宜。今年，恒香也創意地推出港式冰室口味阿華田脆脆和宇治抹茶黑芝麻兩款新口味流心奶黃月餅，再一次為客人送上節日驚喜。除了味道新穎外，三款產品的包裝更是簡約清新，中秋氣氛洋溢之外，更充滿質感，絕對是年輕人的送禮首選。

▲ 左 - 香芋麻糬酥皮月餅 (6件裝); 右 - 甘栗黑糖麻糬酥皮月餅 (6件裝)，零售價：HK$ 248，早鳥價 (即日至8月31日): HK$178。

酥小月再推四款新口味

而於前年起推出的酥皮月餅《酥小月系列》，亦大受歡迎。相對於傳統月餅餅皮，酥皮餅皮更考驗師傅功力，要成功將輕盈酥皮包裹豐富的餡料，正正反映出老師傅的匠心巧手。恆香乘著口碑，今年推出四款全新口味，與此同時於為四款新品設計出全新包裝，以嶄新驚喜與大家一同慶祝中秋。

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迷你蛋黃斑蘭月餅

至於向長輩送禮，當然少不了傳統口味，一系列經典月餅禮盒，網羅了不同月餅的組合，倍添節日氣息﹗除了最為經典的雙黃白蓮蓉月餅外，恆香更首次推出味道清新的迷你蛋黃斑蘭月餅，並為四喜滿堂月餅禮盒換上新衣，款款設計充滿心思，絕對是經典月餅之作。

恆香現正推出早鳥多買多賞優惠，即日起至2023年8月31日，購買指定數目月餅或月餅禮券，即可獲贈購物現金券及獎賞，多買多賞，數量有限。

編輯：葉翠華