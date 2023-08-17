【47人初選案】李予信稱沒想過參選立法會　指公民黨記招呼籲選民登記

▲ 李予信稱沒想過參選立法會，指公民黨記招呼籲選民登記。（資料圖片）

民主派初選案今（17日）續審，已解散的公民黨前東區區議員李予信首日出庭自辯。李供稱，出席公民黨記招前沒想過參選立法會，李認為記招是傳遞政府要聆聽民意及呼籲選民登記的訊息。

被告李予信今出庭自辯，其代表大律師為關文渭。李於2014年任街工實習生，翌年就讀中文大學社工學系，2019年成為註冊社工。

李稱在學時，其兼職的公關公司在2016年協助公民黨處理立法會港島區選舉事務，李負責聯絡。2018年底，公民黨北角區區議員鄭達鴻向李提及，當區有選區值得新人嘗試，李於是加入了公民黨港島支部以參選，最終成功當選北角錦屏選區區議員。

李於2020年3月25日出席公民黨記者會時，李指不知道黨內在記招前約一周曾開會討論，他在記招前一天才接獲秘書處女職員來電，著李出席呼籲選民登記的記招，但沒提及詳細內容，對方又指李毋須發言。李供稱，自己是新任區議員，選民登記屬地區工作，於是很快便答應出席。

李指，當天他持卡牌站在後排，卡牌寫著「35+議會過半 實現五大訴求」，他當時沒發言。

被問到站前排的成員發言所傳遞的訊息，李指，當日楊岳橋、郭榮鏗及譚文豪提及反對所有議案、法案和撥款；郭家麒則強調預算案的合理性，舉例指若警隊撥款不合理，議員有責任否決，若合理並獲市民支持，郭亦會支持；林瑞華提及爭取業界利益則是指爭取撥款。李因而形容記招傳遞了混合的訊息，但一致的是政府要聽民意及呼籲選民登記。

聆訊下午續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣