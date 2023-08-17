【排便解碼】一食飽就想大便恐患癌？　醫生揭4大原因：出現7症狀要就醫

▲ 一食飽就想大便恐患癌？醫生揭4大原因。

一食飽就想大便，或會被取笑是「直腸直肚」，但也會有人膽心自己是否腸道出問題。台灣胸腔重症科醫生黃軒，最近就在社交平台分享，出現這種現象可能跟4種情形有關，雖然多數是非病理性引起，但倘若出現7個徵狀就要小心，宜儘快就醫。

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據Facebook專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」，黃醫師分享到，許多人吃完飯沒多久就想去廁所，有人就會擔心自己是否得大腸癌。

黃醫師引述一項研究發現，人類攝入食物後，經過消化及吸收，一般都會在12小時後排出大便。而一般大便次數每日一次，晨起排便是最佳例子。

但他亦指出，人體是個複雜結構，並非每個人都是如此。而一食完飯就想大便，可能與以下4個因素有關：

1. 胃黏膜的反射

當食物進入肚子，對胃粘膜造成了刺激，這種刺激情況會讓人體釋放一種物質，來刺激腸道蠕動加速，進而促使排便。

2. 排便習慣

黃醫師指出，若一個人習慣飯後馬上去廁所，時間久了，身體記憶也就會記得這是習慣。當一吃完飯，就會產生「我要排便」的訊號。

3. 食物不耐受造成

由於體質原因，部分人對「乳糖不耐受」，一旦喝牛奶就會拉肚子；有人對「脂肪不耐受」，吃肥膩食物就會肚子不舒服；有人對「辣椒不耐受」，吃辣就會刺激腸胃…這些都是可令人一食飽就想大便的原因。

4. 疾病所造成

一食飽就想大便，也可能是疾病所致，如大腸激燥、經常性胃炎、焦慮、狂燥症等，這些神經過度活躍的疾病都是可能原因。

惟黃醫師亦提醒，如經常有噁心、腹脹、腹痛、糞便帶有粘液、糞便又黑又臭、或有紅色血便，甚至便秘和腹瀉交替等症狀存在，就需要及時就醫。

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責任編輯：羅嘉欣