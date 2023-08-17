【排污設施】申訴公署指政府跟進排污投訴欠協調　地政總署只著重轉介個案

▲ 申訴公署指政府跟進排污投訴欠協調，地政總署只著重轉介個案。（曾耀輝攝）

申訴專員公署調查發現，環保署、食環署及地政總署就新界村屋欠妥排污設施的執管現權責分歧、轉介及跟進工作欠妥善的問題，甚至有個案即使獲跟進，也未能有效根治問題；同時部門間也無資料交換機制，致使有個案需時逾年方獲解決。公署建議3個部門成立跨部門工作小組並為前線職員制定行動指引，理順跨部門個案的職權及流程。

在沒有公用污水渠的新界鄉郊地區，化糞池系統是普遍採用的污水處理方法，惟若有關排污設施欠妥，可造成環境衛生污染及傳播疾病。針對有關投訴，環保署、食環署及地政總署可從不同方面執法。

環保署的資料顯示，該署在 2016 年至 2022 年接獲的投訴中，超過六成同時涉及投訴其他部門，即大部分投訴屬跨部門個案。不過公署發現3個主責部門仍不清楚掌握其他部門可採取的行動及執管權限，對權責有意見分歧，部門之間亦無既定指引， 訂明這類投訴在不同情況下應如何跟進。在欠缺一致的理解下，各部門現時只按照自身對其他部門的工作的認識轉介及跟進投訴，以致個案在部門之間經多番轉介，問題仍未能有效解決，情況並不理想。

其中有個案指，有市民投訴有屋村後巷的沙井淤塞，污水滲出問題反覆出現，主責部門曾跨部門視察，確認問題後要求業主盡快進行改善工程，但有關業主表示完成維修後，投訴人卻繼續投訴指仍有污水滲出。食環署稱，大部分的視察均未能發現事涉沙井溢出污水的情況，在其後覆查結果和進行色水測試也確認沒有污水或色水溢出，認為屬渠管設計問題。環保署也指，大部分的視察未有發現事涉沙井溢出污水，而附近雨水渠亦未有發現污染物，指問題核心在於該業主未能妥善維修及保養事涉沙井，以致淤塞情況反覆出現，請地政署按相關地契條款要求業主作出糾正。地政署則指，曾多次發出勸喻信，但認為個案亦涉及由現行法例規管的水污染、污水排放及環境滋擾問題，而食環署及環保署負責執行相關條例；個案反映各部門間歇出現的問題束手無策，只期望其他部門處理。

公署並發現，3個部門之間沒有既定交換資料機制，導致部分個案需時逾年方解決，認為若環保署及食環署交換調查所獲資料如色水測試結果等，可以提升執管效率。

公署亦指，地政總署現時只著重轉介個案指環保署及食環署，未有充分發揮執管角色，又指署方負責審批新界村屋，包括其排污設施的興建，但前線人員在視察時只以目測方式檢測污水是否排放至化糞池及檢視「渠務核對表」所列載的項目，但公署個案研究發現，不乏涉及不當接駁或設計排污設施的情況，認為該署無排污設施相關專業知識，難免讓人質疑能否作出準確評估，建議加強職員培訓，以從源頭堵截問題。

公署指，3個部門的執法各有限制，建議成立跨部門工作小組，提供一個就各自只能及權限交流的平台，以互相補足，並就複雜個案磋商應對方案；同時應制定行動指引，就常見投訴情況訂立具體跟進及轉介程序，理順跨部門個案的權責，並用制定資料交換機制。公署亦建議，食環署及環保署探討在執法上的合作空間，如什麼情況下可以聯合執法，以提高效力。

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記者：黃小冰