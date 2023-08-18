【罕見病】33歲女「男女生殖器並存」　受盡歧視籌20萬手術費：我想做女生

▲ 33歲女「男女生殖器並存」，因罕見病受盡歧視無法工作，積極籌手術費：我想做女生。

深圳一名33歲女子自少確診兩性畸形罕見病，身體内同時存有男女兩種性別生殖器官，讓她受盡歧視，亦無法正常工作。目前，她正在籌備20萬元手術費，盼望可以徹底切除睾丸，做回真正的女生。

最新影片推介：

根據内地媒體《上游新聞》報道，現年33歲的王梓淇，居住在深圳市坪山區一間僅10餘平方米的出租單位。王梓淇患有兩性畸形罕見病，社會法律性別判斷為女性。醫生表示，她性別發育障礙，做增强CT檢查結果顯示體内有子宮卵巢，且下體發育異常，男性生殖器官較明顯。

活了33年，我的困擾就是不知道我是男孩還是女孩。

兩份今年4月由香港大學深圳醫院出具的醫學檢查證明文件顯示，王梓淇被臨床診斷為兩性畸形，有男性和女性的生殖器特徵；染色體核型分析檢測報告的結果為「46，XX 」，報告據此分析所見細胞均為女性核型。

王梓淇表示，自己從小就患有該病，父母從小把她當成男生來養，後來有了有自我意識，她就把自己當做女孩子，一直以女性形象示人，但因為戶籍訊息顯示為男性，也因此遭受諸多非議和嘲笑。

高中畢業後，王梓淇南下廣東打工，自此很少返回山西老家。2014年，她拿著醫院診斷病歷和證明女性染色體的材料，將戶籍的個人性別訊息和名字改為女性。她的第一份工作是在深圳坪山一家汽車廠當工人，每月2,000多元工資（人民幣，下同）。

剛開始去的時候很開心，更重要的是沒人知道我身體的情況，發了工資後我就搬出去住。

但後來因為和一位病友走得近，就開始遭到其他工友們的歧視和議論。一年半後，兩人雙雙離開，前往惠州一家手機平板製造工廠，工資也漲到2,700多元。但因為身體原因，王梓淇看起來比其他女生壯很多，她因此被舉報不男不女、影響工廠形象，因而遭到解聘。

2022年，王梓淇再次進廠，工資已經漲到4,000多元。這次她工作了一段時間後，向工友透露了自己的情況，隨即遭到歧視、議論、舉報和解聘。此後她對進廠產生了恐懼，便一直打散工，收入水平亦不如從前。

現在的王梓淇主要靠兼職維持生活，但入不敷出使她無法實現做回正常女性的夢想。她每月房租要450元，再加上每月要吃的幾百元抗雄性激素藥物和日常生活費用，漂泊10年，她只攢下來兩、三萬元。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

不過她從未放棄，她選擇向媒體求助。相關經歷被報道後，不少人為她加油打氣，深圳市坪山區民政部門、婦聯和轄區街道的工作人員亦上門慰問她，並願意為她介紹合適的工作，她還可以申請一次性資助款項。

目前，王梓淇已發起總額20萬元人民幣的疾病募捐，而事件曝光後，不少網民亦發出質疑的聲音。對於上廁所去的是男廁還是女廁，她如何生育等問題，王梓淇回應稱，自己具有完整的子宮和卵巢，染色體檢測也是女性，經過手術後可以生育；而且自她有意識起，便一直按照女性標準來生活，切除子宮的手術費用也更加昂貴，所以選擇做切除睪丸手術。

雖然距離20萬手術費用還相差甚遠，但她也對願意伸出援手的網民表示感謝，並希望可以及早籌得所需費用。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣