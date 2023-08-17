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【美食展】市民為玩「鮑•情•尋」排三日隊　冠軍組贏500罐「一周食一兩餐鮑魚」

社會 14:36 2023/08/17

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

安記海味更推出1元「鮑•情•尋」遊戲，勝出的隊伍可獲得500罐即食飽魚。（湯致遠攝）

今日（17日）一連5日的香港美食博覽開鑼，首日開幕現場氣氛熱烈。今年一共有5個展覽，超過1800個展商參加。其中安記海味推出1元「鮑·情·尋」遊戲，限定頭9位市民可參與遊戲，勝出的隊伍可獲得500罐即食飽魚；有市民特意提早兩日排隊，笑言「以前打麻將打通宵都係咁」。

莫女士參與「鮑·情·尋」遊戲，其隊伍成功打敗其餘兩隊，合共贏得500罐飽魚。她早在前日（15日）已開始排隊，形容心情「好興奮」，打算將贏得的鮑魚「撈麵撈飯食」，又指「鮑魚汁撈麵好正」。她分享，自己去年亦有參與安記1元鮑魚遊戲，同樣獲得冠軍，贏得150罐鮑魚，「今年獎品多10幾罐鮑魚仲好」。被問及體力是否能應付，她笑言「以前打麻將打通宵都係咁」，又指下年會繼續參加遊戲。

同隊的樊先生則表示「老闆又開心，我們又開心」，最重要是香港經濟好。他計劃將部分鮑魚送給孫子和朋友分享，之後一周都會食一兩餐鮑魚。同隊的另一位余女士表示自己排了三日，排隊時準備很多餅乾和飯，又表示自己太累，打算先回家休息，明日再到美食展購物。

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記者：楊佩瑩

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