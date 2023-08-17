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【西九文化區】唐英年：決定不問政府撥款　因為不想和民生爭資源

政治 16:02 2023/08/17

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唐英年。（資料圖片）

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀早前指，政府在2008年給予西九管理局的216億元的撥款，預視撥款至明年將會耗盡。西九文化區管理局董事局主席唐英年今日表示，管理局內部大力緊縮開支，形容「血流成河」，西九文化區原料在2022至23年度，資金鏈斷裂，現時延至2025年3月會斷裂，屆時將無法再緊縮，強調「決定不問政府撥款，因為不想和民生爭資源。」

唐英年今日表示，全世界的文化設施，無人可以做到自負盈虧，最多做到成本回收15%，西九也是接近，管理局內部有大力緊縮開支，形容「血流成河」，由原料在2022至23年度，資金鏈斷裂，現時延至2025年3月會斷裂，屆時將無法再緊縮，香港故宮文化博物館及M+博物館，將不能舉辦更多表演。他指，決定不問政府撥款，因為不想和民生爭資源，提到自從新冠後，政府使了七千億。

他透露，管理局已經向文化體育及旅遊局，遞交具體方案，當中包括短、中、長期計劃，以達致自負營虧，以及財政可持續發展。他指，等待局方批准方案後，就可以向外公布，並啟動相關程序。

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責任編輯：區綽彥

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