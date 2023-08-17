【粉嶺高球場】哥球會申暫緩環保署決定　法官押後下周五前作決定

▲ 高球會會長郭永亮今到高等法院旁聽。（曾耀輝攝）

香港哥爾夫球會早前入稟申請司法覆核，質疑環保署就粉嶺高爾夫球場用地有條件批准環評報告時越權，要求撤銷決定。高院法官早前已批准司法覆核許可申請，並臨時暫緩環保署決定，高院法官今（17日）處理暫緩令申請。哥球會一方指出，根據環評報告署長及顧問均接納涉及舊場為文化遺產，亦有逾百年稀有潛在古樹等，興建公屋難免須移除古樹。政府一方表示土木工程拓展署承諾2年內，不會在進行任何前期或建築工程，直至法庭作決定為止，要求法庭毋須頒下暫緩令。法官聽取雙方陳詞後押後判決，料於下周五休假前頒布判決，其間繼續臨時暫緩執行署長決定。



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申請人香港哥爾夫球會，答辯人環境保護署署長，土木工程拓展署被為利益關係方。資深大律師余若海代表申請人，答辯人由資深大律師袁園強代表，土拓署沒有代表毋須出庭。

法官高浩文早前以書面形式批准司法覆核許可申請，並頒令臨時暫緩環保署決定，直至法庭處理申請暫緩令聆訊。

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申請一方陳詞時指，根據環評報告，署長及顧問均接納涉及舊場為文化遺產，事實上舊場有逾百年歷史，政府不應忽視其具文代遺產及歷史之價值。

申請一方續指，舊場內有逾百年稀有潛在古樹，當中包括80棵潛在古樹。根據項目建議計劃將興建11幢公屋，其中8幢興建位置，一但按建議項目興建公屋，最少須移除25棵古樹，與政府優先保護古樹政策相違，亦對鄰近生態環境造成無可挽回的影響。

申請一方重申申請司法覆核只針對環評報告之缺陷，並非要求爭取短期租約，而暫緩決定亦不會妨礙土拓署繼續有關勘探工作，亦不會對署長造成偏見。申請方認為政府不應為解決房屋事宜，而忽視保育文化遺產等情況。

答辯一方回應時重申，政府一向支持香港體育發展，但亦須平衡社會需要，處理巿民面對的住屋問題。答辯一方指出，土拓署願意承諾於2年內，不會於有關地段就建議項目展開任何前期或建築工程，直至法庭就司法覆核作出決定為止，故此認為法庭毋須頒下暫緩令。

答辯一方指出，申請人即使獲批司法覆核許可，亦不等同獲勝算機會。申請人現時主要投訴環評報告，質疑報告不符合技術備忘錄及環評研究概要之要求，只就事實提出挑戰，不涉影響任何法律原則。

答辯一方認為，若法庭最終撤銷環評報告，根據法例沒有規定署方重新撰寫報告。法官則認為，當局可根據判決定適當修訂報告。答辯一方續指，若法庭頒令暫緩決定，將延遲興建項且，強調解決房屋問題為重要議題，「1年就是1年」。若申請人勝訴，政府亦會以其他方法緩解，以減少影響。

法官聽取雙方陳詞後，表示需時考慮，預料下周五（25日）休假前作出判決，其間繼續臨時暫緩執行署長決定，直至另行頒令。另外，答辯人要求提前處理司法覆核聆訊，法官表示11月及12月有檔期，預計需時3天，聆訊日期則有待各方協調後決定。

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記者：林育慧