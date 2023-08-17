【張氏一家】張致恒發長文反擊被指要太太肉償　親認找大耳窿借錢維持生計

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）婚後多次鬧婚變，女方更公開鬧爆老公又懶又廢，而雯雯上月認懷第四胎，更開設新IG帳戶改行會員制，每月收費50元，主要分享生活點滴。

之後雯雯又再爆Steven婚後四出溝女，直指是對方逼自己爆煲，並找不到地方宣洩，故才在社交平台上發文。「我喺屋企捱生捱死，大住肚照顧小朋友，你冇比任何嘅金錢哋去食飯、買奶粉、買尿片、睇醫生，我都係靠自己，不停搵朋友幫。」

日前雯雯又在社交網貼出拖行李的照片，疑似離家出走。今日（8月17日）凌晨Steven再次「上水」，並發長文反擊。

【張氏一家】爆Seed鬧張致恒不忠 雯雯：我喺屋企捱生捱死

發文反擊

有報道指，一名富二代兼網紅Sean Lam早前被拒加入雯雯開設的會員制IG帳號，日前該網紅於IG連環公開張致恒周圍借錢的語音及短訊截圖，當中借錢理由包括「為工人籌集醫藥費」、「今日啲小朋友無飯食」、「借住幾百蚊嚟搭車先啦」等，甚至指急需借一萬「如果唔係老婆就要肉償」。

對此，Steven指網絡欺凌十分嚴重：「一件完全唔關任何人事嘅事，竟然可以俾一位網紅隨意欺凌，第一樣嘢係我完全唔識得呢一個人，亦都對呢一個人冇興趣，但係佢就一而再再而三咁樣網上欺凌我一家，其實佢係想點呢？係想睇到我哋一家自殺定係點樣呢？」

▲ 張致恒發文反擊。

承認犯錯親認借錢

Steven承認曾經犯錯，這四年間已迷失到不懂向前行，並親認要周圍借錢度日：「入咗行咁多年嘅我，唔係話放低就可以完全放得低，所以當我冇任何辦法嘅時候，由朋友到大耳窿甚至乎澳門嘅疊碼仔我都借過錢，用盡任何辦法去借，因為我唔知道我可以點做，但係我越借就越泥足深陷。」

他又指自己的缺點就是很容易選擇逃避：「依家有咗小朋友，好努力去改呢一個缺點，但係都係好難，講真…其實我真係好攰，一直以嚟死撐到而家，無非都係想見到小朋友快樂成長。」

▲ Steven承認曾經犯錯。

發文澄清冇要太太肉償

對於跟友人的聊天對話流出，Steven稱不想多作回應，但強調：「首先第一樣嘢我冇用老婆嚟肉償，第二樣嘢我只係講我嘅小朋友當時未搵到學校，我好驚佢要讀特殊學校，並唔係嗰位網紅所講我個仔低B，第三樣我老竇佢一直都好擔心我，佢係曾經有將佢嘅生果金畀我做生活費，但係唔係個個月畀我，只係畀咗一兩次！」

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會努力還錢

至於被爆欠廣州經理人公司30萬、今年4月有工作亦臨時放飛機，Steven自言一直好努力搵機會、以不同方法去搵錢，更表示「真係好想還晒啲錢」，奈何收入不夠家中支出，故向曾伸出援手的朋友們致歉：「我會盡我嘅能力用最快嘅速度還番晒畀你哋，至於網絡暴力同埋網絡欺凌我就冇計了，但係我懇請你哋要笑嘅就笑我好啦，禍不及妻兒，你哋要鬧我可以企喺度俾你鬧，你哋要笑我亦都可以企喺度俾你笑，但係觸碰到我家庭嘅任何一個人我就冇辦法容忍，雖然我唔知我有咩可以做到，但係我都會用盡辦法去反擊，因為我真係好愛我個家！」

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