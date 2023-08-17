【社區券】6區日間護理中心服務名額不足　曾有逾兩成長者未使用社區券便離開計畫

▲ 6區日間護理中心服務名額不足，曾有逾兩成長者未使用社區券便離開計畫。（曾耀輝攝）

申訴專員公署調查「長者社區照顧服務券試驗計劃」，發現各有6區的日間護理中心及家居照顧服務名額不足以滿足持券人及輪候人士的需要，同時截止去年底社區券的使用率為86%，但在2020/21年度有逾兩成長者在領券後未使用服務便離開計畫。公署建議社署積極邀請新加入《中央輪候冊》的合資格長者申請社區券，亦建議社署邀請更多機構於供應緊張地區服務。

試驗計劃支援體弱長者居家安老，長者可按需要用社區券在認可服務單位購買服務組合，可選擇單一日間護理中心服務（中心為本模式）、單一家居照顧服務（家居為本模式）或中心及家居照顧服務（混合模式），認可單位再以實報實銷形式向政府發還津貼。計劃實施至今約10年，當局並在去年施政報告中提出今年第三季將計畫恆常化，至2025/26年將有1.2萬人受惠。

公署發現，截止去年底試驗計劃共提供4,191個日間護理中心服務名額，但中心為本服務及混合模式服務的使用者共3,518人，而在《中央輪候冊》上輪候中心為本服務的也共有1,771人，兩者相加共5,289人。社署表示，一個中心為本服務名額可由多於一名持券人於不同時段或日子使用，故現時的總名額數目未必不足以應付需求。不過，公署按一個名額可服務1.5位長者計算，18 區中有6區，東區、南區、黃大仙區、沙田區，離島區及元朗區均出現剩餘名額為負數的情況，即中心為本名額不足以應付使用該區認可服務單位的中心為本服務的持券人及該區的輪候人士兩者的需要。

公署認為，鑑於不少地區的中心為本名額供應仍有不足，加上政府將在試驗計劃恆常化後逐年增加社區券的名額，情況或更嚴重，建議社署繼續定期向現有及潛在認可服務機構提供最新的各區社區券服務供求數據及資料，並邀請更多機構於供應較緊張地區開展或擴展服務模式及覆蓋範圍，從而提供更多中心為本服務名額予當區或跨區長者，回應他們的需要。

另外，公署也發現，中西區、離島區、黃大仙區、沙田區、北區及元朗區的家居為本服務供應並不足以應付正使用該區認可服務單位的服務的人士以及居於該區的輪候服務人士的需要。不過，由於不少認可服務單位均提供跨區家居為本服務予各區的長者，公署相信各區的家居為本服務供求情況應屬平衡。

公署調查亦指，截至去年底，社署發出的仍然生效的社區券有10,046張，當中 6,851 人正使用社區券購買認可服務單位的服務，而社區券的使用率一直逐步改善，由第二階段約60%，增至去年底的86%，單2020/21年度有超過兩成長者在領券後未有使用服務便離開試驗計劃，公署建議，社署繼續積極邀請新加入《中央輪候冊》上的合資格長者申請社區券，並定期向持有社區券但不使用的人士了解情況，一方面可收集資料作分析用途，以查找社區券服務是否有可改善之處，另一方面可與個案負責工作員重新檢視長者的服務需要，協助他們善用社區券服務。

對於計劃試驗10年才恆常化，公署認為較少見，但認為10年間社署有不同優化措施，亦分階段提升計畫，故接納有關情況。

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記者：黃小冰