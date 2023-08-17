【美食速遞】至尊金御膳點心獨家登陸百佳　美食博覽展1蚊換1包溏心鮑

▲ 於美食博覽內的百佳攤位消費滿$50即可加$1換1包安記金牌溏心鮑。

美食博覽今日正式開鑼！由即日起至8月21日一連5日於灣仔會展舉行，百佳都推出咗唔少優惠與眾同樂。今年恢復即場試食，趁此機會比大家即場試下獨家的全新「至尊金御膳」點心。此外，「熱辣辣」的天氣下當然不可缺少Movenpick的超抵雪糕優惠！

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夏日是品味美食的季節，百佳超級市場獨家售賣的「至尊金御膳」專注高檔中式食材，今年夏天，率先為你帶來三款殿堂級點心，讓你安坐家中也能享受傳統茶樓頂級點心的滋味。

三款皇牌點心包括蟹籽蝦肉燒賣皇、水晶蝦餃皇以及手工牛肉球，全部嚴選上等食材入饌，用料十足，並堅持香港製造，絕無添加防腐劑。獨家推廣優惠將於8月18日正式登陸全線百佳超級市場。以頂級點心師傅技藝為本的點心系列，保證為你帶來一場獨一無二的夏日點心盛宴。

首200位顧客於百佳攤位消費滿$50即可加$1換1包安記金牌溏心鮑！還有點心小食區，$40就有6粒安記即食鮑魚！

百佳更為大家搜羅了各地美食，睇波吹水必備的小食、夏天消暑一流的雪糕和當造新鮮生果、超juicy的靚扒及海鮮，都一一俱備！

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責任編輯︰陳珈希