【特首動態】李家超晤歐盟駐港領事　強調重視與歐盟貿易投資關係

▲ 特首李家超率官員晤歐盟駐港領事。（李家超fb圖片）

特首李家超今日在社交平台發文指，上周率領經貿高官與歐盟駐香港及澳門辦事處主任 Thomas Gnocchi，及13名歐盟國家的總領事和代表舉辦午餐會。他在會上向嘉賓分享港府對經濟和政治議題上的看法。

李家超指，歐盟一直是香港非常重要的貿易夥伴，歐盟是香港在商品貿易方面的第三大貿易夥伴。在2022年，香港與歐盟之間的雙邊商品貿易額達5,240億港元（635億歐元），有1,600 家歐盟公司坐落於香港。他強調，重視與歐盟的貿易和投資關係，並會與歐盟駐港澳辦事處和總領事加強各方面的聯繫。

赴國際廚藝學院了解本地職專培訓發展

▲ 李家超到國際廚藝學院作諮詢活動。（李家超fb圖片）

另外，李家超正進行《施政報告》諮詢，今天他到國際廚藝學院，了解本地職業專才培訓課程的最新發展和全球餐飲業新趨勢，以及聽取學院和學員分別在招生培訓和就業發展等各方面的看法和建議。

李家超提到香港有很多全日制、兼讀制，以及在職培訓的課程提供給各年齡層人士選擇，發展不同技能，投身不同行業。他指政府將會繼續吸引更多年輕人加入學徒訓練，並鼓勵畢業學徒留在行業作長遠發展。

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記者：戴朗希