【破毒強人】陳茵媺一拖三返港獲邀參觀駕駛艙　暖爸陳豪接機：作為爹哋必需做

▲ 陳豪出席《破毒強人》宣傳活動！

《破毒強人》一眾演員陳豪、胡定欣、郭柏妍等今日（8月17日）出席宣傳活動，席間公布《破毒強人》第8集的7天跨平台總收視達25.1點，即收看觀眾逾161萬人，成績十分理想！

早協定避看對方親熱戲

陳豪接受TOPick訪問稱劇集開播以來收視不斷攀升，令他感開心和鼓舞，更透露會相約一眾演員睇大結局。

於今晚（8月17日）播出的《破毒強人》內，陳豪跟女主角胡定欣於梳化上演纏綿戲，他笑稱需要有這類激情戲作點綴，才可令劇情有起伏。

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▲ 陳豪和胡定欣現身宣傳活動。（陳慧安攝）

陳茵媺冇眼睇

問到太太陳茵媺是否要避看，阿Mo笑說：「我沒有告之她，幸好她jetlag，那時候瞓了覺。」

阿Mo謂夫婦早已承諾，每次拍親熱戲前先行知會對方，說：「但我們講明不會看，因為明白作為演員會投入去演，效果出來才好看，為免感到不舒服，所以盡量不看。」

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暖爸往機場接妻兒

另外，陳茵媺6月底帶3名子女返加國過暑假，昨日妻兒返港，暖爸陳豪往機場接機，他說：「專登跟劇組度期，作為爹地這是必需做的事，我又掛住他們，由於拍攝通告取消了，我更可以留家陪伴。」

暫別兩個月，一見面當然要攬攬，問誰先撲過來？阿mo說：「通常是仔女，因為太太負責推行李。」另外從陳茵媺IG所見，妻兒抵港後獲機長邀請參觀駕駛艙，阿Mo說：「仔女當然好開心，見到很多掣當然好想㩒，但被媽媽快一步按住了。」

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另外，太太是否受VIP獲優待，阿Mo即說：「聽Aimee說機師之前都邀請小朋友去參觀，因為他年幼時參觀過駕駛艙，之後就想成為機師，估計他想啟法小朋友。」

問到子女參觀完駕駛艙有否說想做機師，阿mo說：「個答案要遲些才知，（想他們做咖啡師？）不好，咖啡師只是玩玩而已，讓他們先讀好書。」

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記者：游艾維