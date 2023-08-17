  • 30°C
香港時間 : 2023817日 (週四) 18:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【破毒強人】陳茵媺一拖三返港獲邀參觀駕駛艙　暖爸陳豪接機：作為爹哋必需做

娛樂 17:38 2023/08/17

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

陳豪出席《破毒強人》宣傳活動！

《破毒強人》一眾演員陳豪、胡定欣、郭柏妍等今日（8月17日）出席宣傳活動，席間公布《破毒強人》第8集的7天跨平台總收視達25.1點，即收看觀眾逾161萬人，成績十分理想！

早協定避看對方親熱戲

陳豪接受TOPick訪問稱劇集開播以來收視不斷攀升，令他感開心和鼓舞，更透露會相約一眾演員睇大結局。

於今晚（8月17日）播出的《破毒強人》內，陳豪跟女主角胡定欣於梳化上演纏綿戲，他笑稱需要有這類激情戲作點綴，才可令劇情有起伏。

【破毒強人】胡美貽坐大髀用嘴餵Patrick Sir搶鏡　千金小姐Nicole具生意頭腦【多圖】

陳豪和胡定欣現身宣傳活動。（陳慧安攝）

陳茵媺冇眼睇

問到太太陳茵媺是否要避看，阿Mo笑說：「我沒有告之她，幸好她jetlag，那時候瞓了覺。」

阿Mo謂夫婦早已承諾，每次拍親熱戲前先行知會對方，說：「但我們講明不會看，因為明白作為演員會投入去演，效果出來才好看，為免感到不舒服，所以盡量不看。」

點擊圖片放大
+7
+6

【破毒強人】陳豪再演反派感雀躍盼有驚喜　胡定欣不怕屢演女強人觀眾冇新鮮感

暖爸往機場接妻兒

另外，陳茵媺6月底帶3名子女返加國過暑假，昨日妻兒返港，暖爸陳豪往機場接機，他說：「專登跟劇組度期，作為爹地這是必需做的事，我又掛住他們，由於拍攝通告取消了，我更可以留家陪伴。」

暫別兩個月，一見面當然要攬攬，問誰先撲過來？阿mo說：「通常是仔女，因為太太負責推行李。」另外從陳茵媺IG所見，妻兒抵港後獲機長邀請參觀駕駛艙，阿Mo說：「仔女當然好開心，見到很多掣當然好想㩒，但被媽媽快一步按住了。」

最新影片推介：COLLAR專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪

另外，太太是否受VIP獲優待，阿Mo即說：「聽Aimee說機師之前都邀請小朋友去參觀，因為他年幼時參觀過駕駛艙，之後就想成為機師，估計他想啟法小朋友。」

問到子女參觀完駕駛艙有否說想做機師，阿mo說：「個答案要遲些才知，（想他們做咖啡師？）不好，咖啡師只是玩玩而已，讓他們先讀好書。」

點擊圖片放大
+4
+3

記者：游艾維

相關文章

【破毒強人】陳豪相隔6年再演反派　做「末路毒王」展視帝功架
17:06 2023/07/26
【破毒強人】陳豪相隔6年再演反派　做「末路毒王」展視帝功架
【夫婦放閃】陳茵媺陳豪出走首爾穿韓服打卡　靠每年旅行一次保鮮婚姻
12:33 2023/03/22
【夫婦放閃】陳茵媺陳豪出走首爾穿韓服打卡　靠每年旅行一次保鮮婚姻
【愛妻號】陳茵媺愚人節迎接42歲　陳豪與子女送生日驚喜超溫馨
17:43 2023/04/02
【愛妻號】陳茵媺愚人節迎接42歲　陳豪與子女送生日驚喜超溫馨
【模範夫婦】陳豪夫婦甜蜜慶祝結婚十周年　陳茵媺收巨鑽加名牌包包勁幸福
11:09 2023/06/15
【模範夫婦】陳豪夫婦甜蜜慶祝結婚十周年　陳茵媺收巨鑽加名牌包包勁幸福

你可能感興趣

【破毒強人】陳豪相隔6年再演反派　做「末路毒王」展視帝功架
17:06 2023/07/26
【破毒強人】陳豪相隔6年再演反派　做「末路毒王」展視帝功架
【夫婦放閃】陳茵媺陳豪出走首爾穿韓服打卡　靠每年旅行一次保鮮婚姻
12:33 2023/03/22
【夫婦放閃】陳茵媺陳豪出走首爾穿韓服打卡　靠每年旅行一次保鮮婚姻
【愛妻號】陳茵媺愚人節迎接42歲　陳豪與子女送生日驚喜超溫馨
17:43 2023/04/02
【愛妻號】陳茵媺愚人節迎接42歲　陳豪與子女送生日驚喜超溫馨
陳豪 陳茵媺 娛樂人物職業 演員 破毒強人 胡定欣 電視劇 TVB 爸媽心聲

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」