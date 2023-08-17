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【爆竊案】警拘2男涉沙田將軍澳爆竊案　持雙程證涉款近20萬元

社會 16:14 2023/08/17

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

沙田警區刑事調查隊第五隊督察尤運生。（黃傑偉攝）

警方沙田警區刑事部聯同新界南刑事部，於昨日（16日）下午展開反爆竊行動。拘捕2名分別41及42歲男子，被捕人涉及2宗分別位於沙田及將軍澳爆竊案件，受害人總損失約近20萬元。行動中檢獲一批爆竊工具及贓物。

沙田警區刑事調查隊第五隊督察尤運生指，早前區內發生多宗爆竊案件，警方經深入調查後，昨日下午展開拘捕行動。在下午3時30分，警方於將軍澳安寧花園其中一座大廈截查2名剛離開大廈男子，在2人身上發現一批百合匙爆竊工具、18件首飾、現金7,800元、小量外幣及一張支票，總值3.4萬元。警方隨即以涉嫌爆竊拘捕2人。

行動中檢獲一批爆竊工具及贓物。（黃傑偉攝）

警方經調查後發現，2人與本年6月19日發生於沙田偉華中心爆竊案件有關，戶主損失22,000元現金、36件首飾及2隻名貴手錶，總值16.4萬元，失物仍未尋回。被捕人分別41及42歲，均持雙程證，現正扣留調查中，警方不排除會再有涉案人士被捕。

警方提醒市民，離開住所時要緊閉門窗，將貴重物品妥善存放。大廈保安員亦應提高警覺，留意陌生人物。

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記者：黃傑偉

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